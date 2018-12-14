Россия и Турция — лидеры по числу госзапросов в Twitter на удаление контента

Вышел новый отчёт Twitter, который охватывает период с января по июнь 2018 года. «13-ый Transparency Report, публикуемый два раза в год, — говорится в нём, — отражает постоянную приверженность Twitter к увеличению доступности критически важной информации о том, как компанией обрабатываются юридически важные запросы и другие связанные с контентом действия». Компания отмечает, что изначально основное внимание уделялось правительственным запросам — например, согласно постановлениям об удалении информации, на протяжении многих лет компания работала над расширением отчёта, чтоб более подробно освещать информацию о решениях, которые применяются при задействовании Правил Twitter.

В новом отчёте отражён ряд ключевых политик в отношении контента, а также добавлен раздел, посвящённый манипулированию платформой.

«Свобода интернета и онлайн-высказываний по-прежнему остаются под сильнейшим давлением и ограничениями — такую тенденцию мы наблюдаем особенно сильно в последних отчётах», — заявляет Twitter. Компания получила на 80% больше государственных запросов, и это в 2,5 раза больше по числу аккаунтов, на которые предполагается воздействие, чем за предыдущий отчётный период.

От общего объёма запросов со всего мира примерно 87% приходится на Россию и Турцию, что повторяет основные тенденции предыдущего отчёта.

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Так выглядит первая десятка стран по запросам на удаление контента в Twitter:

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Твиттером также было получено на 10% больше правительственных запросов на раскрытие информации о пользовательских данных за исследуемый период, что показало наиболее заметный процентный рост с момента представления отчёта за июль-декабрь 2015 года.

В данном отчёте компания рассказала об изменениях, коснувшихся раздела «Правила Twitter», который описывает её подход к жёсткому контенту, например, агрессивному поведению, насилию, угрозам, конфиденциальной информацией и насилием над детьми. В будущие отчёты, утверждает компания, будет включено больше категорий, сегодняшние же данные пока не учитывают контент, который был обработан с использованием технологических инструментов для ограничения охвата аудитории и распространения потенциально оскорбительного контента.

Кроме этого, компания получает большой объём ложных отчётов, с помощью которых злоумышленники координируют свои усилия, переключая правоприменительные усилия Twitter [на законный контент].

Важный момент отчёта — это добавление важного пункта «Манипулирование платформой». Здесь также публикуются данные, относящиеся к борьбе со спамом и другими вредоносными автоматизированными формами [размещения контента]. Это основано на недавнем опыте по раскрытию полной базы данных ранее удаленного контента и аккаунтов, размещавших ссылки, которые могли поддерживаться различными государствами для проведения «информационных операций». С января по июнь 2018 года примерно 75% проверенных аккаунтов в конечном итоге не прошли испытание и были приостановлены.

Компания также обещает продолжать борьбу с сексуальным насилием над детьми в Интернете, вкладывая средства в технологии и инструменты, необходимые для политики Twitter по обеспечению соблюдения нулевой терпимости. «Мы продолжаем приветствовать партнёрские отношения с правоохранительными органами по всему миру для продолжения наших строгих и масштабных операций с этими видами вопиющего контента», — подчёркивает Twitter, также отмечая свою приверженность искоренению террористического контента. В общей сложности было приостановлено 205 156 таких учётных записей в период с 1 января по 30 июня 2018 года.

«В рамках нашей давней приверженности прозрачности мы будем продолжать развивать и расширять этот отчёт, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться этими обновлениями в будущем», — пишет Twitter.

Согласно части отчёта, касающегося госзапросов из России, то за первое полугодие текущего года Twitter получил 56 запросов на удаление согласно решениям судов, 1585 запросов на удаление от государственных структур (правоохранители и т.п.), 59 аккаунтов были администрацией соцсети приостановлены, 357 твиттов были скрыты от пользователей на территории России.

«За отчетный период мы получили 28 запросов о контенте, связанном с «Хизбут Тахрир аль-Ислами» [запрещённая в РФ организация], и выполнили все необходимые действия. Российская Федерация считает эту группу террористической организацией на основании постановления Верховного суда от 2003 года», — сообщает соцсеть.

В раздел «Нарушение условий обслуживания» (TOS) включены случаи, когда в ответ на юридические требования, указывающие на указанные учетные записи или твиты, компания полностью удалила контент из Twitter после того, как было определено, что данный пункт нарушен. Относительно России таких случаев было 764.

Компанией были получены четыре судебных требования, связанные с законодательством о персональных данных (152-ФЗ):

«Два аккаунта, упомянутые в запросах, выдавали себя за государственных чиновников и были заблокированы за нарушение правил Twitter».

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В некоторых случаях компания оставляет без движения требования властей той или иной страны, не закрывая ни одного аккаунта или не удаляя ни одного твитта за нарушение TOS. Как правило, это касается заслуживающего освещения контента или политических выступлений, подпадающих под защиту ООН в связи с соблюдением принципов свободы слова, которые относятся к ценностям Twitter.

Примеры таких решений относительно требований из России:

Ссылаясь на постановление суда, Роскомнадзор сообщил о твитте, в котором содержится видео от работников строительных компаний, и там говорится о якобы невыплаченной зарплате. Никаких действий Твиттером не было предпринято из-за опасений чрезмерной цензуры.

Верифицированный аккаунт австралийской компании спортивных ставок стал предметом интереса Роскомнадзора — ведомство требовало заблокировать его в связи с законом об азартных играх 244-ФЗ. Учитывая тот факт, что аккаунт был сфокусирован на лотерее другой страны и не был направлен на российских пользователей, требование РКН осталось без движения.

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Россия продолжает быть в ТОПе стран, где самым активным образом формируются государственные запросы к IT-компаниям по удалению тех или иных материалов на разных интернет-площадках.

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