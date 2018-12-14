В Госдуме предложили обжаловать «административки» через интернет

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект №608427-7 «О внесении изменения в статью 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым вводится возможность онлайн-обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. Вносимыми в КоАП поправками устанавливается два способа подачи жалобы на неправомерно выписанные штрафы — на бумажном носителе и в форме электронного документа. Интернет-обжалование, по замыслу авторов, может проводиться с использованием заверенной цифровой подписи, а также через портал госуслуг.

Право на обжалование названо в пояснительной записке одним из важнейших прав, предусмотренных Конституцией, и жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях являются особой категорией жалоб. Действующая редакция КоАП РФ, отмечают авторы законопроекта, не устанавливает порядок направления жалобы в компетентные органы. Сейчас действует большое количество конкурирующих между собой норм, устанавливающих такой порядок, что приводит к многочисленным ошибкам в правоприменительной практике и формированию «своего» порядка в каждом компетентном органе. Также, утверждают депутаты, отсутствие единого чётко установленного для всех порядка направления жалобы на постановление по делу об админправонарушении служит причиной отказа приёма жалоб граждан, что в итоге приводит к нарушению сроков на обжалование и исключает возможность реализации права граждан на обжалование.

«Цифровизация как основной тренд сегодняшнего дня побуждает серьезно корректировать деятельность устоявшихся государственных институтов. Использование информационно-телекоммуникационных технологий, уже имеющихся и функционирующих электронных сервисов, информационных систем, порталов государственных и муниципальных услуг должно осуществляться в целях упрощения реализации прав граждан», — подчеркивается в сопроводительных документах.

Однако, как отмечают в ЛДПР, КоАП РФ, устанавливая возможность применять цифровые технологии для привлечения граждан к административной ответственности и направления им постановлений о штрафах, не предусматривает равной возможности их обжалования в электронном виде.

«Предлагаемый подход позволит унифицировать порядок подачи жалоб на постановления об административных правонарушениях, что упростит механизм обжалования для граждан и облегчит работу правоприменительных органов», — заключается в пояснительной записке.

Поэтому депутаты предлагают дополнить статью 30.2 КоАП частью 7, согласно которой жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подала судье, в орган, должностному лицу на бумажном носителе посредством личного обращения или по почте заказным почтовым отправлением, либо в электронном виде. Последним вариант жалобы может подаваться в форме электронного документа, подписанного электронной подписью «в установленном законодательством РФ порядке, посредством направления на эл.почту или заползения формы, размещённой на официальном сайте суда, органа, должностного лица» в сети Интернет либо с использованием портала госуслуг «в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, при условии регистрации лица, подающего жалобу, в ЕСИА».

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