Комбо: житель Копейска наказан за антирелигиозный пост и «шпионские» гаджеты

«Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным по ч.1 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, а также унижения достоинства человека или группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети «Интернет»), ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации)», — сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, копейчанин четыре года назад разместил на своей странице в соцсети [какой именно, не уточняется] изображение с текстом, содержащим негативную оценку православных общин.

В ходе следствия также выяснилось, что он купил через Интернет специальные технические средства слежения — видеокамеры с микрофоном, встроенные в зажигалку, авторучку и пульт управления от автомобиля.

«С учётом мнения государственного обвинителя, а также совокупности смягчающих, отягчающих обстоятельств судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

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