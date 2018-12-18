18.12.2018
Резолюция РФ о противодействии киберпреступлениям одобрена ООН
Поддержку резолюции оказали страны БРИКС, Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, но против неё выступили США и страны ЕС

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Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную Россией резолюцию о «противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Как заявил журналистам официальный представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, соавторами документа выступили 36 стран.

«Резолюция дает начало поиску и формулированию ответа на одну из актуальных глобальных угроз — проблему киберпреступности. На первом этапе это решение предусматривает запуск в Генеральной Ассамблее ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме с подключением генерального секретаря ООН»,— рассказал дипломат (цитата по ТАСС).

По словам господина Стржижовского, резолюция получила широкую поддержку, в том числе от стран БРИКС, Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. «Примечательно, что против проголосовали США и страны ЕС, которые, получается, почему-то не заинтересованы в общих решениях в этой области»,— отметил представитель постпредства РФ при ООН.

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