Депутаты приняли во II чтении поправки по «282-либерализации»

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении президентский пакет законопроектов о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Проекты законов №558345-7 и №558351-7 частично декриминализируют «антиэкстремистскую» статью, переводя ряд правонарушений, которые не представляют общественной угрозы, в разряд административных.

За это нарушение вводятся административные штрафы для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом в редакции второго чтения были продлены сроки давности административного производства по правонарушениям, связанным с лайками и репостами, с трех месяцев до одного года, пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Уголовное преследование за это правонарушение, согласно президентскому пакету законопроектов, может наступить уже при первом рецидиве. Если правонарушение, за которое лицо было привлечено к административной ответственности, будет зафиксировано повторно в течение года, наказание будет назначаться из расчета прежних норм УК РФ — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Крашенинников также подтвердил, что пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 УК РФ после его принятия «будет иметь обратную силу» и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры. «Это значит, что все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены», — подчеркнул он. Глава комитета уточнил, что речь идет о делах по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятые поправки «позволят исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой — сохранят ответственность за проявления экстремизма в сети».

Он подчеркнул, что поддержанный всеми политическими фракциями во втором чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой в окончательном чтении 19 декабря. «Наше законодательство в данной сфере достаточно молодое, и оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики», — заключил Володин.

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