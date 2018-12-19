Яндекс вступил в борьбу с «патентными троллями»

Российский интернет-гигант Яндекс присоединился к защите Linux и IT-индустрии от патентного троллинга. Об этом компания сообщила в своём блоге на Хабре:

«Мы верим, что жизни миллионов пользователей меняются к лучшему только тогда, когда идея превращается в готовый продукт, а не используется для шантажа и ограничений. Поэтому Яндекс вступил в альянсы Open Invention Network и LOT Network, объединяющие тысячи разработчиков для совместной защиты от злоупотреблений патентным правом».

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Компания напомнила, что существующая система патентов изначально задумывалась как общественный договор по которому изобретатели раскрывали суть своего творения, а в обмен получали на него временное эксклюзивное право. «Патенты способствовали распространению, а не утаиванию знаний», — отмечает Яндекс.

Патентная система задумывалась как способ мотивации изобретателей, тративших время и средства на поиск новых решений. Но сейчас компании и сообщества разработчиков часто сталкиваются с иным применением патентов.

Существует целая индустрия компаний, основной бизнес-моделью которых является скупка патентов (порой с максимально широкими формулировками) и последующая веерная рассылка судебных исков. Даже если разработчик уверен, что его продукт ничего не нарушает, доказывать это нужно будет в суде.

«Например, в США подобные судебные разбирательства могут длиться годами и стоить компаниям миллионов долларов, — пишет Яндекс. — Дешевле и быстрее купить у нападающего лицензию за тысячи долларов, а не искать справедливости».

Компания приводит данные, собранные некоммерческой организацией LOT (License on Transfer) Network, которая была создана крупнейшими игроками IT-индустрии для защиты от патентного троллинга, согласно которым 80% всех патентов, используемых для троллинга, ранее принадлежали обычным IT-компаниям, которые разрабатывают сервисы и продукты.

Дело в том, что патенты требуют платного продления раз в несколько лет, поэтому многие компании регулярно продают наиболее бесполезные, чтобы сэкономить и отбить часть денег, потраченных на патентование. Естественно, патентные тролли используют это против индустрии.

«В LOT Network нашли другое, более элегантное решение проблемы, — пишет Яндекс. — Каждый участник организации передаёт лицензии на все свои патенты другим участникам. Но с условием. Лицензия вступает в силу только в том случае, если патент продан компании, специализирующейся на троллинге».

У Яндекса масса патентов и заявок, и это не мешает компании выкладывать технологии в open-source. «Для нас патенты — это щит, который защищает наши сервисы и их пользователей, — сообщает компания. — Не было ни одного случая, когда наши патенты применялись бы для нападения. И мы бы хотели, чтобы так оно и было дальше. Поэтому Яндекс вступает в LOT Network».

Далее Яндекс рассказывает о проблеме ядра Linux. Нет единого мнения, нужно ли патентовать свободные алгоритмы и ПО, в особенности затрагивающие фундаментальные для индустрии компоненты. «Где проходит граница между общественными интересами и желанием ограничить инновации и конкуренцию?» — задаётся вопросом Яндекс. Поскольку до сих пор не появилось ответа на этот вопрос, такие патенты существуют, что потенциально подвергает опасности использующего наработки сообщества Linux разработчика, который может стать мишенью владельцев подобных патентов.

Поэтому Яндекс выступает за создание безопасной зоны вокруг ядра Linux, свободной от патентных войн. «Этих же целей придерживается организация Open Invention Network, объединяющая тысячи компаний по всему миру», — отмечает компания.

Участники альянса OIN передают друг другу лицензии на все свои патенты, затрагивающие ядро Linux, и эти лицензии вступают в силу сразу, без условий. Каждый участник декларирует отказ от судебных войн в области Linux. «Яндекс поддерживает инициативу OIN и присоединяется к ней», — говорится в сообщении компании.

Яндекс призывает в блоге компании на Хабре всех пользователей принять участие в обсуждении достоинств и недостатков современной патентной системы.

«Мы верим, что патентная система мотивирует разработчиков и помогает технологиям развиваться быстрее. Но конечной целью должен быть готовый продукт, удовлетворяющий потребности людей, а патенты не должны превращаться в инструмент ограничения инноваций в индустрии», — подытоживает компания.

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