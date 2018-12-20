Бан в ВК от главы Татарстана попытались обжаловать через суд

Житель Казани Андрей Бояршинов подал в Кировский райсуд иск против президента Татарстана Рустама Минниханова. Активист утверждает, что «у него отсутствует доступ к официальной странице» господина Минниханова в социальной сети «Вконтакте». Между тем ссылка на верифицированный аккаунт президента размещена на официальном сайте главы республики.

«Можно сделать вывод, что страница в социальной сети “Вконтакте”, принадлежащая высшему должностному лицу субъекта РФ, используется им в том числе для принятия обращений от граждан РФ и донесения информации о своей деятельности», — говорится в заявлении.

Юрист «Правозащиты» «Открытой России» Эльза Нисанбекова считает, что «блокировка» активиста «направлена на ограничение права административного истца на обращение в государственный орган и получение информации о деятельности государственного органа».

Страницы Рустама Минниханова в социальных сетях, согласно законодательству, не являются официальными источниками информации о работе президента Татарстана, и доступ к ним может быть ограничен по его желанию, в свою очередь, заявила заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Согласно федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для размещения информации о своей деятельности они используют сеть «Интернет», в которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. На официальном сайте президента республики Татарстан в качестве такого адреса указан е-mail: [email protected]», — сказала Галимова.

Кроме того, по ее информации, для обращения и получения ответа по интересующим вопросам можно воспользоваться размещенной на сайте электронной формой для отправки писем в адрес президента Татарстана.

«Все требования федерального закона к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления выполнены. В законодательстве отсутствует указание на то, что страницы в социальных сетях являются официальными источниками вышеуказанной информации», — подчеркнула Галимова.

РосКомСвобода проверила состояние иска на сайте Кировского районного суда города Казани и выяснила, что судья Дина Сибгатуллина отказала Бояршинову в принятии заявления.

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