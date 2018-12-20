Разовые вложения в краудфандинг пока решили не ограничивать

Ограничения по вложению денег инвесторов в один проект удалены из последний версии законопроекта об инвестиционных (краудфандинговых) платформах. В нем остались остались только ограничения по инвестициям в течение года, сообщил один из авторов законопроекта — глава комитета Госдумы по финансовым рискам Анатолия Аксакова. Предел вложений в 600 тысяч рублей в год в законопроекте оставят, а понятие «неквалифицированный инвестор» закрепят.

«Ограничения вложений могут легко обходиться с помощью подставных лиц, поэтому мы решили не создавать условий для этих нарушений. Главное — это годовой лимит. Если человек хочет в один проект вложить все 600 тысяч, мы считаем, что не надо его ограничивать», — пояснил Аксаков РБК причины такого решения.

В первом квартале 2019 года Госдума будет обсуждать законопроект, который установит на законодательном уровне определение квалифицированного, неквалифицированного и профессионального инвестора, добавил глава комитета по финрынкам. Порядок установления критериев квалификации уже есть в действующем законодательстве. «Но, с моей точки зрения, они [критерии] достаточно размыты, нечетки, поэтому как раз в первом квартале мы этот вопрос тоже попытаемся отрегулировать», — подчеркнул Аксаков, отметив, что определение квалификации должно проводиться удаленно с помощью тестов.

Законопроект №419090-7 о регулировании краудфандинговых платформ, вводящий ограничения на инвестиции неквалифицированных инвесторов, готовится для рассмотрения Госдумой во втором чтении. Его планируют рассмотреть в январе 2019 года, сообщал ранее Аксаков. Документ не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты, он касается только частных инвесторов, вкладывающих средства в коммерческие проекты.

Проект закона вводит ряд связанных с краудфандингом понятий, а также описывает процедуру предоставления услуг «операторами инвестиционных платформ». Для идентификации и аутентификации участников депутаты предлагают владельцу краудфандинговой платформы использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В Центробанке считают, что инвестировать с помощью краудфандинговых платформ рискованно. Утверждается, что это может привести к потере всех инвестируемых денег в полном объеме.

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