21.12.2018
Российские и британские надзорники соревнуются в «наезде» на СМИ
Исходя из заявления Роскомнадзора, проведение проверки BBC — ответ на вынесение британским регулятором Ofcom предупреждения российскому каналу RT о нарушении вещания по части «сохранения должной беспристрастности»

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Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт Би-би-си на предмет соответствия материалов российскому законодательству. Проверку российское надзорное ведомство начало «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Всего Ofcom проверил 10 программ RT, выходивших в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. Ведомство, в частности, посчитало, что журналисты не соблюдали беспристрастность при обсуждении тем отравления Сергея и Юлии Скрипалей и военного конфликта в Сирии.

Ofcom пока не назначил наказание для RT. Среди возможных мер, которые грозят телеканалу, – принуждение RT к правкам эфира, штраф или отмена лицензии на вещание. Но The Guardian считает, что отзыв лицензии маловероятен.

Представители RT заявили, что «разочарованы» решением Ofcom. “Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей».

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1” заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, в случае если Ofcom лишит RT эфирной лицензии в Великобритании. А за несколько дней до публикации решения Ofcom главный редактор RT Маргарита Симоньян критиковала работу Русской службы ВВС – британского канала, работающего в России.

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