Российские и британские надзорники соревнуются в «наезде» на СМИ

Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт Би-би-си на предмет соответствия материалов российскому законодательству. Проверку российское надзорное ведомство начало «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Всего Ofcom проверил 10 программ RT, выходивших в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. Ведомство, в частности, посчитало, что журналисты не соблюдали беспристрастность при обсуждении тем отравления Сергея и Юлии Скрипалей и военного конфликта в Сирии.

Russia investigates the BBC’s licence to operate in Russia, after Ofcom rules against RT in the UK. https://t.co/ATWlKdkmpe

— Jim Waterson (@jimwaterson) December 21, 2018