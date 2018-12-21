Российские и британские надзорники соревнуются в «наезде» на СМИ

Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт Би-би-си на предмет соответствия материалов российскому законодательству. Проверку российское надзорное ведомство начало «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

⚡ В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала «BBC World News». 🔎 О результатах проверки сообщим в ближайшее время. pic.twitter.com/mG9O5g7y6F — Роскомнадзор (@roscomnadzor) December 21, 2018

Всего Ofcom проверил 10 программ RT, выходивших в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. Ведомство, в частности, посчитало, что журналисты не соблюдали беспристрастность при обсуждении тем отравления Сергея и Юлии Скрипалей и военного конфликта в Сирии.

Russia investigates the BBC’s licence to operate in Russia, after Ofcom rules against RT in the UK. https://t.co/ATWlKdkmpe — Jim Waterson (@jimwaterson) December 21, 2018

Ofcom пока не назначил наказание для RT. Среди возможных мер, которые грозят телеканалу, – принуждение RT к правкам эфира, штраф или отмена лицензии на вещание. Но The Guardian считает, что отзыв лицензии маловероятен.

Представители RT заявили, что «разочарованы» решением Ofcom. “Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей».

Роскомнадзор начал проверку канала BBC из-за того, что британский регулятор Ofcom вынес решение о нарушении каналом RT правил вещания.https://t.co/F8ziaApGKs pic.twitter.com/adnprgHozJ — Лентач (@oldLentach) December 21, 2018

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1” заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, в случае если Ofcom лишит RT эфирной лицензии в Великобритании. А за несколько дней до публикации решения Ofcom главный редактор RT Маргарита Симоньян критиковала работу Русской службы ВВС – британского канала, работающего в России.

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