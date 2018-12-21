21.12.2018
«Русь сидящую» принуждают опровергнуть материал о тюремной коррупции
По иску свердловской исправительной колонии №13 суд в Москве обязал правозащитную организацию «Русь сидящая» опровергнуть информацию, которая была опубликована в сборнике «Тюремная коррупция»

turem_corrup_RS

Таганский районный суд Москвы обязал правозащитную организацию «Русь сидящая» опровергнуть информацию из материала о коррупции в свердловской колонии. Об этом сообщил «МБХ медиа» руководитель юридического департамента организации Алексей Федяров. Иск ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области по делу «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам» был удовлетворён судьёй Ольгой Синельниковой, которая недавно приняла сторону Роскомнадзора по его иску о блокировке сайта «Умного голосования».

Поводом для подачи иска стал материал бывшего сотрудника спецслужб Дениса Тимохина, осужденного за превышение должностных полномочий, который вошел в сборник «Тюремная коррупция». По словам главы «Руси сидящей» Ольги Романовой, основа этого сборника — рассказы о «поборах и вымогательствах в Нижнем Тагиле, ИК-13», в которой отбывал наказание Тимохин.

В колонии решили, что информация в тексте бездоказательна. Из-за этого администрация ИК-13 подала к правозащитной организации иск о защите деловой репутации, потребовав признать эту информацию не соответствующей действительности и обязать «Русь сидящую» опровергнуть ее.

.
don but rks

.

roskomsvoboda telegram

Рекомендуем:

Роскомнадзор убедил МВД заблокировать статью о героиновой девушке
Интернет-доносчиков в Санкт-Петербурге подключили к финансированию
Портал «умного голосования» окончательно заблокирован судом
«Это рейдерский захват!»: не всем депутатам понравился законопроект о новостных агрегаторах
Против ВКонтакте подан ещё один иск за слив данных
Комбо: житель Копейска наказан за антирелигиозный пост и «шпионские» гаджеты
Россиянам снова выдали 13 зарплату цензурой
Политика Дмитрия Гудкова оштрафовали за пост в Telegram
Арест и блокировки за интернет-неуважение к государству, штраф — за недостоверность
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию