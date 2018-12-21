«Русь сидящую» принуждают опровергнуть материал о тюремной коррупции

Таганский районный суд Москвы обязал правозащитную организацию «Русь сидящая» опровергнуть информацию из материала о коррупции в свердловской колонии. Об этом сообщил «МБХ медиа» руководитель юридического департамента организации Алексей Федяров. Иск ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области по делу «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам» был удовлетворён судьёй Ольгой Синельниковой, которая недавно приняла сторону Роскомнадзора по его иску о блокировке сайта «Умного голосования».

Поводом для подачи иска стал материал бывшего сотрудника спецслужб Дениса Тимохина, осужденного за превышение должностных полномочий, который вошел в сборник «Тюремная коррупция». По словам главы «Руси сидящей» Ольги Романовой, основа этого сборника — рассказы о «поборах и вымогательствах в Нижнем Тагиле, ИК-13», в которой отбывал наказание Тимохин.

В колонии решили, что информация в тексте бездоказательна. Из-за этого администрация ИК-13 подала к правозащитной организации иск о защите деловой репутации, потребовав признать эту информацию не соответствующей действительности и обязать «Русь сидящую» опровергнуть ее.

.



.