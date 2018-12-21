21.12.2018
Нацполиция Украины отчиталась о раскрытии киберпреступлений за год
Всего в 2018 году было раскрыто около 6000 преступлений с использованием высоких информационных технологий

ukraine police cyber 2018

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время представления итогового годового отчёта сообщил:

«В этом году Департаментом киберполиции раскрыто около 6 тысяч преступлений, произошедших в сфере использования информационных технологий. Из них почти тысяча — совершённые в сфере кибербезопасности преступления».

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Он добавил, что среди успешных операций — задержание организатора сети ботов Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в прекращении деятельности международной хакерской группы FIN7.

Также указывается, что нацполицией Украины прекращена деятельность 40 пиратских сайтов.

ukraine police cyber 2018

По словам Князева, Национальная полиция продолжает налаживать тесные связи с правоохранительными органами всего мира. Так, в течение года были подписаны договоры о взаимодействии в сфере борьбы с киберпреступностью с полицией Австралии, Сингапура, Катара и еще ряда стран.

«В рамках международного сотрудничества разоблачены 8 транснациональных хакерских группировок и принято участие в более 30 международных операциях», — подчеркнул Князев.

Он также отметил работу Департамента киберполиции, направленную на предупреждение преступлений, которые могли повлиять на работу госорганов и жизнь украинцев.

«За год предупреждено распространение четырех массовых кибератак на территории Украины», — подчеркнул Князев.

По его словам, также были задержаны несколько организованных преступных групп, которые специализируются на создании фиктивных бирж по продаже ценных бумаг.

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