Костромское интернет-издание выиграло суд у Роскомнадзора

Свердловский районный суд Костромы отменил штраф в 4 тысячи рублей для главного редактора издания Kostroma.today Кирилла Рубанкова. Летом 2018 года издание выпустило материал, в котором рассказывалось о задержании последователей Свидетелей Иеговы (организация запрещена в России). Через неделю в редакцию пришло письмо от Роскомнадзора, в котором было сказано, что своей публикацией издание нарушило закон. Оно якобы не указало, что «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» признан экстремистской организацией на территории РФ. Рубанков утверждает, что указание об этом было размещено в материале.

В августе 2018 года мировой суд оштрафовал Рубанкова за эту публикацию за распространение информации об организации, включенной в перечень экстремистских, без указания на то, что ее деятельность запрещена (ч. 2 ст. 13.15 КоАП).

Своим решением Свердловский районный суд признал, что в мировом суде не были учтены существенные обстоятельства дела, и отменил его решение. В связи с истечением срока давности административное дело было прекращено.

Поясняя суть обстоятельств, которые суд посчитал существенными, Кирилл Рубанков в своём Facebook сообщил:

«Мировой суд не выяснил, когда именно и как мы «осуществили размещение» на портале заметки с этим видео. А по закону это надо было обязательно сделать. Это и стало поводом для отмены решения».

.

Позиция костромского РКН, как понял главред в процессе дела, такова: каждое упоминание запрещенной организации должно сопровождаться текстом — «запрещена в России». «При этом в рекомендациях федерального Роскомнадзора сказано только одно «должно быть сделано упоминание», — уточняет он. — Как, в какой форме и где — на усмотрение редакции».

.



.