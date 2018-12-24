Правительство готовит электронный реестр лицензий с отказом от «бумаги»

Кабинет министров РФ внёс в Госдуму законопроект №612719-7 «О внесении изменений в Федеральных закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», который закрепляет отказ от бумажных лицензий в пользу электронных записей в общедоступных реестрах, а также устанавливают нулевую пошлину за получение выписок в электронном виде — это сократит бюрократию и сделает лицензии нефальсифицируемыми, при этом проверка их наличия может быть автоматизирована. Такой же порядок уже действует в ФНС, Росреестре и Росаккредитации и составляет часть плана правительства по цифровизации госуправления.

Данная инициатива Минэкономразвития позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также сократит бюрократические процедуры в этой области, отмечается в пояснительной записке.

Реестровая модель при оказании госуслуг уже используется ФНС, Росреестром и Росаккредитацией (последняя полностью отказалась от бумажного аттестата аккредитации, заменив его автоматически генерирующейся выпиской с QR-кодом). Сам же реестровый принцип оказания госуслуг должен стать одним из краеугольных камней федеральной программы по цифровому госуправлению в рамках цифрового нацпроекта.

Проект Минэкономики уточняет само определение лицензии: подтверждением права осуществления лицензируемого вида деятельности отныне будет именно запись в реестре, а не бумажный или электронный документ, выданный лицензирующим органом. Днем предоставления лицензии будет считаться день внесения записи в реестр — обязанность вести их в интернете и размещать информацию в формате открытых данных законопроект возлагает на лицензирующие органы.

Для стимулирования отказа от бумажных выписок предлагается не взимать госпошлину за их получение в электронном виде, а за такую же выписку на бумаге уже придется заплатить (размер платы определит Минэкономики).

Предполагается, что отдельные пункты законопроекта вступят в силу уже с 1 июня 2019 года, а полноценно он заработает с 1 января 2020 года (когда на уровне правительства будут утверждены типовая форма выписки из реестра, порядок формирования и ведения реестров лицензий, а также размер платы за предоставление бумажной выписки).

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