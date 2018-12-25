25.12.2018
Верховный суд частично легализовал «шпионские» гаджеты
Как следует из постановления Верховного суда, наказывать за покупку таких устройств нужно только если их применяли для «посягательства на конституционные права граждан»

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Верховный суд РФ рекомендует не наказывать людей, купивших «шпионские» ручки или другие технические приспособления для личной безопасности или случайно, говорится в постановлении пленума ВС РФ:

«Разъяснить судам, что само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 1381 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения)».

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Под «шпионской» техникой понимаются технические средства, предназначенные для негласного получения информации. Таковыми могут быть признаны также смартфоны, видеорегистраторы и диктофоны, если они специально доработаны. Но наказывать за покупку «шпионских» устройств нужно только если их применяли для «посягательства на конституционные права граждан», отмечают в Верховном суде РФ.

Не попадают под указанную статью и действия людей, купивших «шпионские» устройства «для использования, например, в целях личной безопасности»: чтобы следить за домом, квартирой, безопасностью своих родных, за животными, уточняется в постановлении.

Согласно Уголовному кодексу РФ, незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, карается вплоть до лишения свободы на четыре года.

По статистике Судебного департамента при ВС РФ, только с января по июнь этого года по статье 138.1 осуждены 86 человек, оправдан лишь один. Дела в отношении 50 человек прекращены в ходе следствия.

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