Три компании отправили Google миллиард запросов на удаление ссылок

Согласно недавно опубликованным данным отчёта Google, всего три правообладателя ответственны за удаление почти миллиарда ссылок. Внимание на это обратило издание TorrentFreak, изучившее отчёт.

Наибольшее число жалоб на нарушение «Закона об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA) американский IT-гигант получил от Британской ассоциации производителей фонограмм BPI. За прошедшие годы BPI пожаловалась на более чем 425 млн ссылок, то есть ответственна более чем за 10% жалоб.

Второе и третье места поделили между собой APDIF Mexico и APDIF Brazil. На их счету больше 252 000 000 и 247 000 000 запросов на удаление, соответственно. Получается, что суммарно три эти организации изъяли из поисковой выдачи Google более миллиарда URL.

Также исследователи пришли к выводу, что всего 0,0001% от общего числа подававших жалобы правообладателей (то есть всего 16 разных организаций) оказались ответственны за удаление 50% всех ссылок. Причем многие из этих ссылок вообще никогда не попадали в поисковую выдачу Google. Дело в том, что поисковик обрабатывает и непроиндексированные ссылки, добавляя их в черные списки, так что в выдачу они не попадают никогда.

В исследовании также подчёркивается некоторый спад обращений по сравнению с с прошлым и позапрошлым годами, но цифры всё равно шокируют. В 2018 году правообладатели сообщили о 700 миллионах ссылках-нарушителях, присутствующих в поисковой системе. Большинство из них обрабатывается достаточно быстро, что делает невозможным обнаружить подобные ссылки в результатах поиска.

За всё это время Google получил запросов на удаление 3 885 240 543 ссылок. Но не все запросы компанией были удовлетворены. Например, частное лицо, выдавая себя за представителя новостного сайта, направило Google уведомление о нарушении авторских прав в статье другого, авторитетного новостного сайта. «Проведя проверку, мы выяснили, что сайт заявителя был специально создан и снабжен сфабрикованными отметками времени для подачи этой жалобы», — сообщает компания.

Агентство по борьбе с пиратством, представляющее интересы музыкального лейбла, потребовало удалить из результатов поиска Google ссылки на несколько десятков веб-сайтов со словом «кофе» в названии. «Указанные веб-сайты не имели никакого отношения к клиенту заявителя, — пишет Google. — Мы не удовлетворили этот запрос».

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