Интернет-покупки уже готовы максимально «опошлить»

Стартует пилотный проект, в рамках которого «Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщили “Ъ” в пресс-службе ФГУПа. В «Почте России» не уточняют, на каких ритейлеров будет распространяться проект, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Пошлина будет оплачиваться при оформлении заказа на сайте зарубежного онлайн-магазина. Техническое решение для этого госкомпания разработала совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС), рассказал представитель «Почты России».

Процесс оплаты будет идентичен оплате покупки банковской картой в интернете:

«Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях».

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Первоначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 г., однако необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. В документе используется понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором является только «Почта России», в дальнейшем этот статус могут получить и другие компании, рассказал представитель Минфина.

Согласно приказу, уполномоченный оператор совершает таможенные операции с товарами, приобретенными для личного пользования, от имени и по поручению покупателя. «Почта России» будет взаимодействовать с электронной системой ФТС, куда будет направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя. ФГУП также будет учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

С 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен вдвое, до 500 евро. Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию за месяц, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% цены товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. С 2020 г. порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться уже к каждой отдельной посылке.

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