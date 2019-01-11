«Цифровая экономика» требует экспериментов с законодательством

Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Соответствующий законопроект — «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» — есть в распоряжении РБК.

Развитие технологий тормозится несовершенством законодательства: действующие нормы не всегда и не в полной мере учитывают их особенности, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту. При этом для проверки эффективности инноваций необходима пробная «обкатка» в реальных условиях.

В разработке законопроекта участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, «песочница» станет прообразом «нового регулирования». Ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика», говорил, что в России нужно «создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено».

Экспериментальные правовые режимы будут действовать для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т.д. По задумке Минэкономики, им будут предоставлены не только правовые послабления, но и гарантии неизменности налоговой нагрузки.

Согласно законопроекту, Правительство должно будет создать координационный орган, уполномоченный по вопросам экспериментальных правовых режимов, а также назначить регулирующий орган (для финрынка им может стать Центробанк).

К участию в эксперименте не будут допущены предприниматели с долгами по налогам и обязательным платежам и при наличии судимости за экономические преступления за последние пять лет. Экспериментальный режим будет установлен на конкретный срок (не больше трех лет). Участника смогут исключить из «песочницы», если:

он не исполняет программу эксперимента;

не достиг заявленных результатов;

нарушил законодательство о персональных данных или использовал послабления для совершения преступлений;

недостатки сервиса превысили пользу.

Похожий правовой режим уже действует на базе Банка России. ЦБ запустил ​«песочницу» для новых финансовых технологий и услуг в апреле 2018 года. Сейчас в ЦБ поступило более 20 инициатив. В основном инициаторами выступают кредитные организации и финтех-компании. Большинство инициатив связано с использованием технологии распределенных реестров, включая токенизацию активов и проведение расчетов, уточнили в Центробанке России.

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