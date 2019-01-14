14.01.2019
Венесуэла стала блокировать Википедию
Пользователи в Twitter подтверждают факт блокировки, о котором в Сети рассказала организация NetBlocks

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Власти Венесуэлы приступили к блокировке свободной энциклопедии Wikipedia в стране. Организация NetBlocks собрала технические доказательства ограничения доступа ко всем разделам энциклопедии.

Исследование, включающее 60 000 метрик, также выявило серьезное нарушение работы сети, затрагивающее телекоммуникационную инфраструктуру, что совпадает с другими ограничениями, влияющими на способность венесуэльцев общаться и получать доступ к информации в течение предыдущих 24 часов (с момента фиксации факта блокировок — 12 января текущего года).

Позже пользователи в Twitter подтвердили ограничение доступа к онлайн-энциклопедии в Венесуэле:

Ограничения были введены государственной компанией CANTV, крупнейшим телекоммуникационным провайдером в стране.

Предполагается, что причиной является попытка подавить статью в Википедии, в которой недавно назначенный президент Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо назван «47-м президентом Боливарианской Республики Венесуэла».

Собранные данные показали, что доступ был ограничен также к ряду местных веб-сайтов. Наблюдатели предполагают что политическая нестабильность может послужить причиной ужесточения режима контроля над Интернетом.

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо называет Николаса Мадуро незаконным узурпатором и заявляет, что готов принять президентство.

В конце декабря прошлого года Google протестировал в Венесуэле приложение для борьбы с цензурой. В компании заявили, что новое мобильное приложение Intra позволяет просматривать сайты, заблокированные местными провайдерами по требованию властей. Это удаётся благодаря тому, что телефон подключается непосредственно к серверам Google. Разработчики создали новинку после долгого общения с венесуэльскими журналистами, которые многое рассказали о своих трудностях в поисках объективной информации у себя на родине.

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