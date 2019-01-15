Пермскому краю снова нужны эксперты по экстремистским высказываниям

В ходе очередного мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер уже знакомого нам Министерства территориальной безопасности Пермского края на «Оказание услуг по организации проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремисткой и террористической направленности». Напомним, в сентябре прошлого года данное министерство уже заказывало подобную услугу, только стоимость ее была существенно больше — 2 млн рублей. Сейчас же в тендере указана цена 500 000 р. Впрочем, и трудозатраты на этот раз заложены другие — всего 265 человеко-часов против прежних 1062.

Как и в предыдущем тендере, исполнителю необходимо будет оказывать услуги по заявкам Заказчика или уполномоченного им лица. В число последних входят сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, Следственного управления Следственного комитета России по Персмкому краю и его территориальных следственных отделов.

Заявка, указано в тендере, передается Исполнителю на бумажном носителе, на адрес(а) его электронной почты в сети «Интернет» в форматах DOC или PDF или посредством факсимильной связи, уведомляя при этом Исполнителя о направлении заявки по телефону. Заявка оформляется в произвольной форме и содержит следующие сведения и материалы:

• необходимый вид экспертизы (исследования);

• наименование и содержание информационного материала (материалов), подлежащего(щих) исследованию. Исполнителю предоставляются материалы в виде: аудиофайлов, литературных, печатных изданий, текстов, иные материалы, содержащие информацию, относящиеся к предмету экспертизы, необходимые для разъяснения возникающих вопросов (при этом непосредственные объекты исследования в постановлении (определении) индивидуализируются;

• вопросы, которые ставятся перед экспертом (специалистом) для подготовки заключения. Вопросы могут быть отражены в постановлении о назначении экспертизы;

• Ф.И.О., должность, телефон и (или) адрес электронной почты ответственного сотрудника для оперативного обмена информацией;

• максимальный срок (дата) проведения исследования.

По итогам проведения каждой экспертизы (исследования) Исполнитель предоставляет заключение на бумажном носителе. Заключение дается по поставленным вопросам. Материалы, иллюстрирующие заключение (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

Срок оказания услуг – 15.12.2019.

В предыдущем тендере, напомним, «сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг» были обозначены 31 декабря 2018 года.

Исполнитель обязан обеспечить по запросу Заказчика прибытие эксперта (специалиста) по месту нахождения Заказчика или уполномоченного им лица, по заявке которого проводилась экспертиза (исследование), для дачи устных разъяснений по заключению. Транспортные расходы Исполнителя в указанном случае оплачиваются Исполнителем самостоятельно.

Дата окончания подачи заявок, а также вскрытия конвертов — 22.01.2019, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе — 29.01.2019.

Мы проследим судьбу этого тендера и сообщим вам, когда станет известен победитель.

В сентябрьской же госзакупке было два участника: автономная некоммерческая организация «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» (которое стало победителем тендера) и общество с ограниченной ответственностью «Независимое профессинальное объединение «Эксперт Союз»». Обе организации сбили цену с двух миллионов аж до 300 000 и 310 000 рублей соответственно.

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