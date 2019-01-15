15.01.2019
В Калифорнии запретили требовать биометрику подозреваемых для разблокировки гаджетов
Вынесшая решение о таком запрете судья Кэндис Вестмор посчитала, что подобные требования полиции нарушают права подозреваемых не свидетельствовать против себя

sud biometr

Согласно новому постановлению, вынесенному на прошлой неделе федеральным мировым судьей Кэндис Вестмор (Kandis Westmore) в Окленде (штат Калифорния, США) полиция не может заставлять подозреваемых снимать блокировку с их смартфонов с использованием биометрических данных. К таким данным относятся отпечаток пальца, распознавание лица или радужной оболочки глаза.

Вестмор пришла к выводу, что это будет нарушением Пятой поправки к конституции США, которая в том числе гласит, что лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

К такому решению суд пришёл, рассматривая дело двоих подозреваемых, которые угрожали потерпевшим в Фейсбуке опубликовать компрометирующие видеоролики, если они не заплатят деньги. Вестмор отметила, что «доказательства не ограничиваются устным или письменным общением».

Судья посчитала, что

«…если лицо нельзя заставить предоставить пароль от смартфона — так как это дача показаний — то его также нельзя заставить предоставить отпечатки пальца, снимки зрачка, лица или другие биометрические данные для разблокировки устройства».

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Профессор права в Университете Колорадо Блейк Рейд (Blake Reid) сказал, что это был позитивный шаг, когда суд понял возможные негативные последствия того, что правительство имеет полномочия на взлом чьего-то телефона.

«Доступ к телефонам людей, на мой взгляд, гораздо больше похож на доступ к содержимому их мозга, чем к содержимому их картотек», — написал он по электронной почте изданию Arstechnica.

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