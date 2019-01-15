В Калифорнии запретили требовать биометрику подозреваемых для разблокировки гаджетов

Согласно новому постановлению, вынесенному на прошлой неделе федеральным мировым судьей Кэндис Вестмор (Kandis Westmore) в Окленде (штат Калифорния, США) полиция не может заставлять подозреваемых снимать блокировку с их смартфонов с использованием биометрических данных. К таким данным относятся отпечаток пальца, распознавание лица или радужной оболочки глаза.

Вестмор пришла к выводу, что это будет нарушением Пятой поправки к конституции США, которая в том числе гласит, что лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

К такому решению суд пришёл, рассматривая дело двоих подозреваемых, которые угрожали потерпевшим в Фейсбуке опубликовать компрометирующие видеоролики, если они не заплатят деньги. Вестмор отметила, что «доказательства не ограничиваются устным или письменным общением».

Судья посчитала, что

«…если лицо нельзя заставить предоставить пароль от смартфона — так как это дача показаний — то его также нельзя заставить предоставить отпечатки пальца, снимки зрачка, лица или другие биометрические данные для разблокировки устройства».

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Профессор права в Университете Колорадо Блейк Рейд (Blake Reid) сказал, что это был позитивный шаг, когда суд понял возможные негативные последствия того, что правительство имеет полномочия на взлом чьего-то телефона.

«Доступ к телефонам людей, на мой взгляд, гораздо больше похож на доступ к содержимому их мозга, чем к содержимому их картотек», — написал он по электронной почте изданию Arstechnica.

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