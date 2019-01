В Калифорнии запретили требовать биометрику подозреваемых для разблокировки гаджетов

Согласно новому постановлению, вынесенному на прошлой неделе федеральным мировым судьей Кэндис Вестмор (Kandis Westmore) в Окленде (штат Калифорния, США) полиция не может заставлять подозреваемых снимать блокировку с их смартфонов с использованием биометрических данных. К таким данным относятся отпечаток пальца, распознавание лица или радужной оболочки глаза.

Вестмор пришла к выводу, что это будет нарушением Пятой поправки к конституции США, которая в том числе гласит, что лицо, обвиняемое в совершении правонарушения, не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

К такому решению суд пришёл, рассматривая дело двоих подозреваемых, которые угрожали потерпевшим в Фейсбуке опубликовать компрометирующие видеоролики, если они не заплатят деньги. Вестмор отметила, что «доказательства не ограничиваются устным или письменным общением».

"Accessing people's phones is, in my opinion, much more like accessing the contents of their brains than it is the contents of their file cabinets,"https://t.co/WAfTHy1mLU#biometrics #privacy #security #crypto #KandisWestmore #BlakeReid

