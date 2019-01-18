Изъятие денег с неактивных электронных кошельков могут запретить

Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит. В работу над законодательным запретом этой практики готов включиться и ЦБ.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Астахов отметил, что должен быть ограничен размер комиссии, чтобы действия оператора не приводили к полной потере средств клиентом.

Госдума и ЦБ заинтересовались темой в связи с многочисленными жалобами владельцев электронных кошельков, в том числе, на сервисах «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Деньги». Потребители сообщали об изъятии сумм от 100 рублей до 15 тысяч рублей. Во многих случаях пострадавшие использовали кошелек для редких покупок в интернете.

В настоящее время практика списания средств с неактивных электронных кошельков законна, так как она предусмотрена договором оферты у многих операторов. В Qiwi неактивным считается кошелек, не использовавшийся полгода, в «Рапиде» — год, в «Яндекс.Деньги» — два года.

Сами операторы электронных кошельков не считают свои действия нарушающими права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка сообщили, что списание средств происходит в счет обслуживания счета. В пресс-службе «Яндекс.Деньги» отметили, что клиента предупреждают о грядущем изъятии средств за месяц, а через 30 дней с кошелька списывается абонентская плата.

В то же время даже взимание драконовских комиссий со «спящих» кошельков не является обязательным условием использования данного средства платежа. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент»,— отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Пока же владельцам электронных кошельков остается только внимательно читать условия их использования. Банк России не обладает полномочиями по урегулированию споров, возникающих в связи с достигнутыми между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией договоренностями и вытекающими из определенного гражданского договора условиями, отметили там.

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