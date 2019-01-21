Роскомнадзор грозит Facebook и Twitter «административкой» в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор начинает административное производство в отношении соцсетей Facebook и Twitter, сообщили пресс-службе ведомства:

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство».

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Таким образом, тезис о том, что якобы обе соцсети начали исполнять закон о переносе данных пользователей на территорию России, является «художественным вымыслом» ряда СМИ, появившимся благодаря уже привычному отсутствию конкретики в бравурных заявлениях надзорного ведомства, озвучиваемых им из года в год.

Читайте правильно: ФБ и Твиттер опять послали РКН куда подальше (вопреки 3.5 годам вранья РКН о том, что те «вот-вот» перенесут персональные данные в РФ).https://t.co/UQ2iL1ThsM — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 21, 2019

Какое административное производство начинает Роскомандзор, в ведомстве не пояснили. В Кодексе об административных правонарушениях явным образом не прописана ответственность за нарушение правил хранения персональных данных. Ранее ведомство сообщало, что тем, кто не рассказал о хранении персональных данных, грозит ответственность по статье о непредоставлении информации в госорганы (штраф 3-5 тысяч рублей согласно статье 19.7. КоАП).

В декабре прошлого года Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдать закон о хранении данных пользователей в России и дал на ответ месяц. Через месяц соцсети передали ведомству сведения о локализации баз данных россиян. Глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что речь о блокировке Твиттера и Фейсбука пока не идёт.

Закон, по которому иностранные компании обязаны хранить данные российских пользователей на территории России, заработал с 1 сентября 2015 года. При наличии нарушений ведомство может включить сайт в «реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», что означает блокировку сайта на территории России. Таким образом в 2016 году в России заблокировали соцсеть LinkedIn.

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