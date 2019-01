Европейскую директиву о копирайт-цензуре поставили на паузу

Евросоюз отменил «окончательные» переговоры по директиве ЕС по авторскому праву, поскольку стало ясно, что поддержки недостаточно для ощутимого перевеса.

BREAKING: Council has failed to find an agreement on its #copyright position today. This doesn’t mean that #Article11 and #Article13 are dead, but their adoption has just become a lot less likely. Let’s keep up the pressure now! https://t.co/DEYBhuRyGz #SaveYourInternet

Член парламента Юлия Реда отметила, что большинство из этих стран (исключение составляют Хорватия и Португалия) ранее утверждали, что оспариваемые статьи 11 и 13 директивы недостаточны для защиты прав пользователей, и это могло сыграть роль в нынешнем конфликте.

Как оказалось, многие лоббисты, активно продвигавшие документ с момента его публикации в прошлом году, отказались от его поддержки. В частности, 11 стран, включая Германию, Италию, Нидерланды и Польшу, дали понять, что не поддержат директиву.

Критики регулярно описывают статью 11-й директивы как «налог на ссылки», поскольку она дает компаниям право взимать плату с сайтов, таких как Google, за включение контента в свои агрегаторы. В то же время статья 13 вызывает обеспокоенность в связи с тем, что интернет-компании будут обязаны внедрять фильтры и не будут иметь достаточной защиты для прав добросовестного использования.

I know others have tweeted it but I'm putting this picture out again because EU copyright directive #article13 will probably affect ALL websites that we use on a daily basis. I'd like to add We Heart It to this list. Please let people know EU may be BLOCKED. #SaveYourInternet pic.twitter.com/OQTDpSMnRn

— Debidebidis Don't Take My SHINee… (@SHINeeNoona90) January 15, 2019