Электронных госуслуг в России станет больше

Правительство РФ опубликовало распоряжение, которым расширило перечень государственных и муниципальных услуг (функций), которые могут быть предоставлены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Так, у Банка России теперь можно будет запросить сведения из центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история (кредитные истории) субъекта кредитной истории. Кроме этого, ЦБ РФ предоставит услуги:

— по приёму уведомлений в Банк России,

— по предоставлению сведений об участнике финансового рынка;

— по предоставлению информации о наличии (отсутствии) сведений о заявителе в базах данных Банка России.

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» подберёт про заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включённом в перечни государственного и муниципального имущества, предоставит по заданным параметрам информацию об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков и т.п.

АО «ГЛОНАСС» собственникам транспортных средств (ТС) предоставит координатно-временные параметры транспортных средств на момент ДТП и иных происшествий на автомобильных дорогах в РФ, содержащихся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Также организация через госуслуги разместит ТС, находящиеся в эксплуатации на территории РФ и оснащённых по инициативе их собственников устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Органы прокуратуры РФ предоставят услуги по:

— подаче обращений граждан в органы прокуратуры РФ;

— записи граждан на приём в органы прокуратуры РФ.

Можно будет также воспользоваться услугами территориальных фондов обязательного медицинского страхования, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», Росстата, Рособрнадзора, АО «Электронный паспорт».

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