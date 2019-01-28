Сбербанк Онлайн, Стихи.Ру, 2gis и ряд других сервисов внесены в реестр по слежке

Проводя мониторинг реестра ОРИ, РосКомСвобода обратила внимание, что список входящих в него интернет-сервисов существенно обновился. Почему-то только на днях Роскомнадзор решил актуализировать данный реестр и внёс туда свои решения, начиная с августа прошлого года. В обновленном списке ОРИ как обычно много форумов, региональных СМИ, небольших порталов, но появились и весьма интересные записи — такие, как сервис онлайн-карт 2gis или приложения Сбербанка.

Первым ресурсом, попавшим с августа 2018 года в реестр ОРИ, стало новосибирское онлайн-СМИ vn.ru, зарегистрированное в реестре под номером 160-PP как Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Издательский дом «Советская Сибирь»».

ООО «Киберника» с его сайтом www.cybrus.ru выложено под номером 161-PP. В описании сервиса в карточке участника реестра ОРИ сказано: «Предоставление временного доступа к платформе СИБРУС исключительно с целью временного тестирования».

Портал о строительстве и загородной жизни www.forumhouse.ru (ООО «Форумхаус») оказался в реестре решением номер 162-PP.

АНО «Камчатский пресс-клуб» (решение номер 163-PP) разместил два своих новостных сайта: kamchatinfo.com и kamchatinfo.ru.

Ярославский форум yarportal.ru (владелец — Насонов Я.А.) помещен в реестр решением 164-PP.

Решением номер 165-PP в реестр ОРИ внесено ООО «Современное камчатское телевидение плюс». Сайт — www.kamtv.ru, который, согласно описанию в карточке ОРИ, предоставляет «доступ в сеть Интернет жителям Камчатского края».

Популярные порталы для публикаций литературных произведений авторами современных стихов и прозы stihi.ru и proza.ru внесены разными решениями — 166-PP и 167-PP соответственно.

ООО «РС-медиа» под номером 168-PP внесло в реестр хостинг игровых серверов www.myarena.ru.

ООО «Северпост» с информационным сайтом severpost.ru решением 169-PP также было помещено в реестр.

Под номером 170-РР в реестре оказалось ООО «ДУБЛЬГИС» и два его сервиса: 2gis.ru и flamp.ru. Первый — это «онлайн-сервис, объединяющий в своем составе цифровой план и справочник организаций конкретной территории, на котором пользователь сети Интернет имеет возможность самостоятельно посредством пользовательского интерфейса разместить контент». Второй — «Онлайн-сервис отзывов о компаниях».

Также реестр пополнился Государственным учреждением здравоохранения «Клиническая больница №5» (Волгоград), сайт — guz5kb.ru. Номер решения — 171-PP.

Под номером 172-PP в реестр попал сайт Московского гребного клуба canoeclub.ru, где размещается информация для любителей и профессионалов гребного спорта — гребли на байдарках и каноэ.

Метрологическая сеть «МетролоджиНет» внесена под номером 173-PP, сайт — metrologynet.ru.

Два интернет-форума, принадлежащие Радченко А.М., forum.na-svyazi.ru («место общения чебоксарцев и жителей Чувашии в сети Интернет» говорится на сайте в разделе FAQ) и forum.zarulem.ws (Автофорум) размещены в реестре согласно решению номер 174-PP.

ПАО «Сбербанк» разместил в реестре ОРИ за номером 175-PP сервис в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, «предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио, фото- и видео- информацией, графическими изображениями, и иной информацией». В карточке компании заявлены два сайта: messenger.sberbank.ru и online.sberbank.ru.

Напомним, согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Хотим еще раз заострить внимание на том, что внесенные в реестр ОРИ порталы и сервисы (в первую очередь — российские) уже нельзя назвать анонимными и конфиденциальными по отношению к вашим действиям на них, публичных или личных переписок. Будьте внимательны при их использовании.

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