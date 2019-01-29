29.01.2019
Правообладатели проиграли в суде США российским сервисам скачивания
Суд в Вирджинии отклонил иск группы музыкальных правообладателей, включая Universal, Warner и Sony, против владельца российских сервисов по скачиванию аудио из роликов в YouTube, сославшись на нехватку юрисдикции в отношении иностранных организаций

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Группа музыкальных правообладателей, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, проиграла суд против владельца сайтов Flvto.biz и 2conv.com, с помощью которых можно скачивать аудиодорожки из видео на YouTube и других видеосервисах. Интересы правообладателей в суде представляла Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA). Она обвиняла Flvto.biz и 2conv.com в пиратстве и требовала закрыть сайты. Но после нескольких месяцев разбирательств Федеральный окружной суд Восточного округа Вирджинии отклонил иск, сославшись на нехватку юрисдикции в отношении иностранных организаций: операционная компания Flvto.biz и 2conv.com зарегистрирована в России.

Скорее всего, правообладатели не ожидали, что владелец Flvto.biz и 2conv.com, житель Ростова-на-Дону Тофиг Курбанов, решится нанять адвокатов в США и попытается «отбиться» в суде. Оба его стрим-риппинговых сервиса помогают скачивать аудио в формате mp3 из видеопотока. Например, с таких сайтов, как YouTube, Vimeo, SoundCloud и т.п.

Звукозаписывающие компании активно борются с такими сервисами, называя их одной из главных пиратских угроз для современной музыкальной индустрии.

RIAA обратилась в Федеральный окружной суд Восточного округа Вирджинии в августе 2018 года. Ассоциация обвиняла Курбанова в музыкальном пиратстве и нарушении авторских прав. Истец утверждал, что ответчик получает рекламный доход от нелегального распространения музыки, намеренно настраивая таргетинг рекламы на пользователей из США и Вирджинии в частности.

Ассоциация направила свои претензии Курбанову по электронной почте и, вероятно, рассчитывала, что он оставит иск без ответа. Такой расклад обеспечил бы лёгкую победу — в подобных случаях суд занимает сторону истца и удовлетворяет все его требования. RIAA не впервые прибегает к подобной тактике.

«Владельцы таких сайтов чаще всего управляют ими из-за рубежа и не утруждают себя полётами на судебные слушания в США — лейблы об этом прекрасно знают. В таких случаях суды, как правило, удовлетворяют все требования истцов. Судьи в большинстве случаев удовлетворяют эти требования, не вникая в их суть», — отмечает юрист организации по защите прав в интернете Electronic Frontier Foundation Митч Штольц.

Однако Тофиг Курбанов ответил на иск RIAA. У него нет американской визы, поэтому он не смог явиться на судебные слушания в США. Для защиты своих интересов Курбанов нанял три крупные юридические фирмы: Boston Law Group, Sands Anderson и Ciampa Fray-Witzer.

Первым шагом в октябре 2018 года адвокаты Курбанова подали ходатайство о закрытии дела. Свою просьбу они аргументировали ненадлежащей юрисдикцией для подачи иска: Flvto.biz и 2conv.com полностью управляются из России, хостинг расположен в Германии, а на США приходится менее 6% всех посетителей.

На случай, если суд отклонит ходатайство, юристы ответчика просили перенести рассмотрение иска в суд Центрального округа Калифорнии — там проживает большая часть аудитории Flvto.biz и 2conv.com, а Вирджиния только на 11 месте. Кроме того, в Калифорнии расположена штаб-квартира YouTube, и в случае необходимости представителям компании будет легче явиться на слушания.

Истец продолжал настаивать на том, что иск должен рассматривать суд Вирджинии. Юристы ответчика обвинили RIAA в злоупотреблении правом и напомнили, что судебная система Вирджинии известна своей практикой быстрого рассмотрения дел (rocket docket) — благодаря ей ассоциация рассчитывала выиграть дело, не получив ответа на претензии.

Суд так и не приступил к рассмотрению дела по существу — правообладатели потерпели поражение на этапе спора о подходящей юрисдикции для слушаний. В январе текущего года судья Клод Хилтон закрыл дело без возможности его пересмотра на территории США. Он пришёл к выводу, что RIAA не может влиять на деятельность зарубежных сайтов.

Судья не отрицает, что Flvto.biz и 2conv.com могли нарушать авторские права, но аргументы правообладателей о прямом таргетинге на пользователей из Вирджинии он посчитал слабыми и недостаточными для удовлетворения требований. Хилтон отметил, что у сайтов нет коммерческих отношений с пользователями: они полностью бесплатные и даже не требуют регистрации, а зарабатывают только на рекламе.

Представляющий интересы Курбанова адвокат из Boston Law Group Вэл Гурвиц назвал решение суда знаковым — по его мнению, оно пресекает злоупотребление правом владельцами авторских прав, которые долгое время использовали судебную систему для угнетения владельцев иностранных сайтов, зачастую не готовых защищаться в американском суде.

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