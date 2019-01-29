29.01.2019
Яндекс выступил за закон об удалении пиратских ссылок из поиска
В данный момент ведётся работа над соответствующим законопроектом, и российский поисковик в действующем списке разработчиков хотел бы видеть всех крупнейших интернет-игроков

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Яндекс считает необходимым принятие законопроекта, обязывающего поисковые системы удалять из выдачи ссылки на сайты с пиратским контентом. Об этом сообщил коммерческий директор российского интернет-гиганта Леонид Савков:

«Работа над законопроектом ведётся, и мы считаем, что это очень важная следующая веха. Мы считаем, что нужно действительно прийти к закону»

Также он заявил, что в действующем списке участников антипиратского должны быть все крупнейшие интернет-игроки.

Яндекс начал удалять ссылки на пиратский контент без суда по жалобе правообладателей в ноябре 2018 года. Компания делает это как участник «антипиратского меморандума», в который входят Mail.Ru Group, Rambler Group, а также «Газпром-медиа» и другие правообладатели. Google данный документ подписывать не стал. Действие меморандума прекратится 1 сентября текущего года. До этого времени на его базе должен быть принят закон, обязывающий поисковики удалять из выдачи ссылки на сайты с нелегальным фильмами и сериалами.

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