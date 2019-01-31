За пост в Instagram о полицейском жительнице Барнаула грозит год исправительных работ

Барнаул снова заявил о себе очередным делом, возбужденным за пост в социальных сетях, только на этот раз статья не «экстремистская» 282-я, а «оскорбление представителя власти». Внимание властей привлек пост уже не во ВКонтакте, а в Instagram. Дело было заведено на жительницу Барнаула прокуратурой Алтайского края по статье о публичном оскорблении сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей (ст.319 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.

«В один из дней декабря 2018 года жительницу Барнаула вызвали в отдел полиции в связи с проведением проверки по заявлению о хищении денежных средств из кассы магазина.

Вернувшись домой, будучи недовольной проводимой в отношении нее проверкой, женщина, используя свой мобильный телефон, создала видеозапись, в которой с использованием нецензурной лексики оскорбила сотрудника полиции, проводившего в установленном уголовно-процессуальным законом порядке проверку. В дальнейшем эту видеозапись разместила на своей страничке в сети «Инстаграм», где с ней могли ознакомиться все пользователи данной сети», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин утвердил обвинительное заключение в отношении женщины. Согласно инкриминируемой женщине статье, ей может грозить штраф в размере до сорока тысяч рублей или «в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев». Также данная статья предусматривает обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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