Сервис ДНК-тестов слил ФБР данные миллиона пользователей

Family Tree DNA — одна из крупнейших частных компаний, оказывающих услуги ДНК-генеалогической экспертизы, — передает данные клиентов ФБР. Лаборатория помогает спецслужбам в расследовании уголовных дел, открывая им доступ к обширной генетической базе данных.

Компания Family Tree DNA продает наборы, благодаря которым пациенты со всего мира могут сделать ДНК-тест в домашних условиях, отправить образец на экспертизу в американскую лабораторию и отследить свою родословную. Чем больше людей проходит эту процедуру, тем выше вероятность определения родственных связей.

Правоохранительные органы уже несколько лет пользуются общественным интересом к анализу ДНК для расследования преступлений. Однако случай с Family Tree — первый, когда частная компания предоставляет доступ к своей базе данных добровольно, отмечает издание. Соглашение предполагает, что ФБР может получить доступ к базе данных при расследовании убийств, преступлений сексуального характера, а также при опознании останков жертв.

По данным СМИ, у фирмы нет заключенного договора с правоохранительными органами, однако прошлой осенью им был открыт доступ к ДНК-профилям более миллиона человек по всему миру. В декабре 2018-го Family Tree DNA изменила условия обслуживания, признав, что силовые ведомства вправе пользоваться этими данными для розыска подозреваемых в совершении тяжких преступлений (убийства, изнасилования) и идентификации останков жертв.

Бюро не обладает какими-то особыми привилегиями, подчеркивают в Family Tree DNA, — им доступна та же информация, что и обычным пользователям, зарегистрированным на сервисе. Тем не менее, при наличии судебного запроса или ордера на обыск фирма обязана пустить федералов к закрытым данным.

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