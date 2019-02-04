ФСБ предлагает импортозаместить SIM-карты и криптографию для 5G

На заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика», которое проходило в конце января текущего года, представитель ФСБ предложил использовать отечественные SIM-карты и криптографию для связи пятого поколения. При этом ФСБ хочет в «отдаленном будущем» заменить всё иностранное оборудование на базовых станциях, хотя для участников совещания не было представлено никаких документов с описанием предложений силовиков. Предложенных нововведений нет и в концепции, которую рабочая группа обсуждала в конце декабря.

По словам одного из участников совещания, об обязательности отечественной криптографии и сим-карт ФСБ не говорила.

Как объяснил эксперт по безопасности Cisco Алексей Лукацкий, российские спецслужбы считают, что зарубежные криптография и оборудование создают риски национальной безопасности, и предлагают переходить на отечественные.

Представитель Ростелекома, который отвечает за инфраструктуру в национальном проекте, предположил, что ФСБ внесёт на рассмотрение проект документа в середине февраля. Всю концепцию связи 5G рабочая группа рассмотрит в первой половине месяца. Представитель Минцифры заверил, что в министерство не поступали предложения ФСБ.

В августе 2018 года ФСБ объявила закрытый конкурс на 3 миллиона рублей — в нём обозначена необходимость разработать требования к IT-безопасности сетей пятого поколения на основе российских криптоалгоритмов, SIM-карт и оборудования. По данным сайта госзакупок, ФСБ должна была подвести итоги конкурса в сентябре, а победитель — завершить исследование в декабре 2018 года. Итогов на сайте Госзакупок нет, отметили «Ведомости». При этом Минпромторг и Ростех уже формируют программу создания отечественного оборудования для сетей пятого поколения.

Представители Huawei и Минцифры отметили, что предложения ФСБ «очень дорогостоящие». Кроме того, они не уверены, что в устройствах пятого поколения будут актуальны SIM-карты. Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев. Представители ФСБ, Nokia и Ericsson не ответили на запрос.

На днях входящий в Ростех концерн «Автоматика» начал поставки мобильных устройств с криптозащитой «Круиз-К» собственного производства. В нынешнем году концерн также планирует выпустить собственную систему защищенной видеоконференцсвязи. созданный на предприятии телефон работает под управлением операционной системы реального времени с сильно урезанным в целях безопасности функционалом. По словам представителя «Автоматики», разработанное ими мобильное устройство надежно защищено от взлома и прослушки. Частным лицам новинка не продается, зато юридические лица могут приобрести столько устройств, сколько нужно. Стоимость телефона составляет 85 тысяч рублей.

Как пояснил гендиректор предприятия Владимир Кабанов, система представляет собой альтернативу приложению Skype for Business. Она предназначена для рынков B2B и B2G, а ее основными потребителями являются госорганы, силовые структуры, государственные корпорации и операторы связи. Некоторые потенциальные покупатели уже проводят тестирование системы.

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