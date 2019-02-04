04.02.2019
BitTorrent позволит пользователям монетизировать раздачи с помощью блокчейн
Летом текущего года пользователи uTorrent получат возможность зарабатывать токены BTT за поддержание раздач и предоставления дискового пространства для хранения файлов в рамках децентрализованной платформы BitTorrrent Speed

bittorrent speed

Во втором квартале 2019 года компанией-производителем p2p-протокола BitTorrent анонсирован запуск блокчейна BitTorrrent Speed. С его помощью пользователи uTorrent смогут зарабатывать токены BTT за поддержание раздачи данных и предоставления дискового пространства для хранения файлов.

Команда Tron планирует объединить клиент uTorrent с аккаунтами пользователей на блокчейне BitTorrrent Speed, что позволит пользователям автоматически получать вознаграждения в BTT, которое будет исчисляться путем умножения количества активных раздач на коэффициент времени нахождения онлайн в сети BitTorrrent.

Как сообщается на официальном сайте проекта, BitTorrent Speed благодаря еще большей децентрализации процессов раздачи позволит значительно увеличить скорость загрузки и скачивания файлов.

На данный момент пользователями BitTorrent являются свыше 100 миллионов человек по всему миру.

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