BitTorrent позволит пользователям монетизировать раздачи с помощью блокчейн

Во втором квартале 2019 года компанией-производителем p2p-протокола BitTorrent анонсирован запуск блокчейна BitTorrrent Speed. С его помощью пользователи uTorrent смогут зарабатывать токены BTT за поддержание раздачи данных и предоставления дискового пространства для хранения файлов.

Команда Tron планирует объединить клиент uTorrent с аккаунтами пользователей на блокчейне BitTorrrent Speed, что позволит пользователям автоматически получать вознаграждения в BTT, которое будет исчисляться путем умножения количества активных раздач на коэффициент времени нахождения онлайн в сети BitTorrrent.

Как сообщается на официальном сайте проекта, BitTorrent Speed благодаря еще большей децентрализации процессов раздачи позволит значительно увеличить скорость загрузки и скачивания файлов.

Learn more about #BitTorrentSpeed here https://t.co/X69nOkuRvF

— BitTorrent Inc. (@BitTorrent) February 1, 2019