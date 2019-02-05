Интернету вещей дали российский стандарт

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт Интернета вещей NB-Fi, разработанный техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании (РВК) по инициативе Ассоциации Интернета вещей. Перспективными областями использования стандарта являются ЖКХ, электроэнергетика, логистика и транспорт.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по представлению технического комитета 194 «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, утвердило предварительный национальный стандарт «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)». Документ будет введен в действие с апреля 2019 года», — говорится в сообщении на сайте РВК.

Отечественная технология, на основе которой создан стандарт NB-Fi, позволяет создавать беспроводные сети обмена данными между множеством модемов и множеством базовых станций. Применение технологии NB-Fi обеспечивает устойчивую дальность передачи данных на расстояние до 10 км, в условиях плотной городской застройки и до 30 км в сельской местности.

«Утверждение первого стандарта — знаковое событие для сегмента интернета вещей в России. На базе комитета нам удалось консолидировать интересы представителей отрасли и создать окно возможностей для ускоренного развития рынка. Следующим важным шагом должно стать продвижение стандарта NB-Fi на международном уровне», — приводятся в сообщении слова генерального директора РВК Александра Повалко.

В течение ближайших трех лет ТК «Кибер-физические системы» будет проводить систематический мониторинг и оценку применения утвержденного предварительного стандарта, что позволит набрать необходимый практический опыт его рыночного применения до момента перевода в статус ГОСТа.

В РВК отмечают, что внедрение стандарта позволит унифицировать принципы обмена информацией на рынке интернета вещей и создать экосистему производителей устройств.

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