Google через Chrome предупредит о скомпрометированном пароле

Google выпустил расширение Password Checkup для Chrome, которое сообщает пользователю — безопасен ли пароль. Для этого расширение проверяет его по базам данных 4 миллиардов комбинаций, о которых уже знают злоумышленники. Если компании станет известно о новой утечке, и пароль окажется скомпрометирован, пользователь получит уведомление при входе в аккаунт с любого устройства.

Today, we’re introducing two new updates that will help keep your data secure: Password Checkup, a Chrome extension that helps protect your accounts from third party data breaches, and a new feature called Cross Account Protection #saferinternetdayhttps://t.co/L4JSztM69Q pic.twitter.com/CuHKYF1Ghh

— Sundar Pichai (@sundarpichai) February 5, 2019