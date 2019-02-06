06.02.2019
Google через Chrome предупредит о скомпрометированном пароле
Предназначенный для анализа надёжности используемых пользователем паролей сервис Password Checkup при попытке зайти на любой сайт проверяет логин и пароль по базе «утекших» аккаунтов и предупреждает в случае возникновения проблем

Password Checkup_Google

Google выпустил расширение Password Checkup для Chrome, которое сообщает пользователю — безопасен ли пароль. Для этого расширение проверяет его по базам данных 4 миллиардов комбинаций, о которых уже знают злоумышленники. Если компании станет известно о новой утечке, и пароль окажется скомпрометирован, пользователь получит уведомление при входе в аккаунт с любого устройства.

Для сохранения конфиденциальности, при обращении к внешнему API передаётся лишь первые два байта хэша от связки из логина и пароля. Полный хэш шифруется ключом, генерируемым на стороне пользователя. Исходные хэши в базе Google также дополнительно шифруются и оставляются для индексации только первые два байта хэша. Конечная сверка хэшей, подпадающих под переданный двухбайтовый префикс, производится на стороне пользователя с использованием криптографической техники «ослепления», при которой ни одна из сторон не знает содержимое сверяемых данных.

Для защиты от определения содержимого базы скомпрометированных учётных записей путем перебора с запросом произвольных префиксов, отдаваемые данные шифруются в привязке к ключу, сгенерированному на основе проверяемой связки логина и пароля.

Также отмечается, что проверку проходят не логин и пароль порознь, но именно комбинация конкретных четных данных.  То есть даже пользователь с паролем «123456» не получит предупреждение, если при этом его username не фигурирует в базе Google. По словам разработчиков, они не хотят перегружать пользователей постоянными предупреждениями, на которые люди, в итоге, попросту перестанут обращать внимание.

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SAFE horisont

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