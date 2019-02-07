Германия запретила Facebook собирать данные без согласия пользователей

Федеральное антимонопольное ведомство Германии запретило компании Facebook собирать данные из сторонних источников без согласия пользователя.

Германия потребовала от Facebook изменить методы сбора информации о пользователях https://t.co/adpZunNyme — The Bell Tech (@TheBellTech) February 7, 2019

В ведомстве отметили, что Facebook «занимает доминирующее положение на рынке Германии и злоупотребляет им». Facebook больше не должен автоматически обязывать своих пользователей в ФРГ соглашаться на сбор информации из «третьих» источников, что происходит при объединении разных интерфейсов с одной учетной записью, поскольку речь идет о «нечестной конкуренции», считает немецкий регулятор.

«В будущем Facebook больше не сможет заставлять пользователей соглашаться на практически неограниченный сбор и присвоение данных, не относящихся к Facebook или их аккаунтам в соцсети», — сказал глава антимонопольной службы Андреас Мундт.

«Мы не согласны с выводами [службы] и намерены призвать граждан Германии продолжать в полной мере пользоваться всеми нашими сервисами», — ответили в Facebook.

Министерство юстиции Германии приветствовало решение антимонопольной службы. Об этом рассказала глава Минюста ФРГ Катарина Барли. «Пользователи часто не знают об утечке данных и не могут предотвратить это. Мы должны окончательно решить проблему злоупотребления влиянием», — сказала она.

Посредством связующих звеньев данные стекаются в Facebook, даже если пользователь посещал другие интернет-сайты, например, это случается, если человек использует кнопку «Мне нравится» или заходит на другие страницы через учетную запись Facebook.

Компания получила 12 месяцев на изменение пользовательских условий и в течение четырех месяцев обязана представить предложения по решению проблемы. Facebook также может обжаловать претензии антимонопольного ведомства в суде.

В 2016 году германский регулятор начал расследование против Facebook по подозрению в нелегальном сборе информации пользователей в Германии. Предлагаемые Facebook условия пользователя, по мнению представителей ведомства, «нарушают как принципы защиты данных, так и стандарты, принятые в сфере конкуренции».

.



.