Европейская директива о копирайте не удовлетворяет интересам цифрового общества

Представители Еврокомиссии (ЕК), Совета ЕС и Европарламента достигли соглашения о реформе авторского права. Об этом сообщил еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

Agreement reached on #copyright ! Europeans will finally have modern copyright rules fit for digital age with real benefits for everyone: guaranteed rights for users, fair remuneration for creators, clarity of rules for platforms. pic.twitter.com/dwQGsAlJvK

«Европейцы наконец-то получат современные правила авторского права, подходящие для цифрового века, с реальными преимуществами для всех: гарантированные права для пользователей, справедливое вознаграждение для создателей, ясность правил для платформ», — подчеркнул он.

Ансип отметил, что «благодаря новым правилам интернет-пользователи получат больше возможностей использовать и получать доступ к материалам, защищенным авторским правом». «Спасибо тем, кто вел переговоры, за вашу усердную работу по поиску компромисса. Это большое достижение для Европы», — написал еврокомиссар.

По мысли инициаторов реформы реформы, обсуждаемой в ЕС с сентября 2016 года, цель её состоит в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий. В центре дебатов были две статьи. Одна из них предполагает создание права издателей прессы в дополнение к авторскому праву. Это должно позволить СМИ получать вознаграждение при повторном использовании их материалов агрегаторами — такими, как Google News, — или социальными сетями, например Facebook (так называемый «налог на ссылки»). Другая статья направлена на стимулирование таких платформ, как YouTube, лучше вознаграждать создателей контента.

Но цифровые правозащитники недовольны теми поправками, которые были внесены в эти два сомнительных документа. «Фонд электронных рубежей» (EFF) назвал финальную версию директивы ЕС по авторскому праву «самой худшей». По мнению EFF, теперь одни художники не будут защищены от претензий других художников, одних ученых от других учёных, чьи работы были использованы в качестве вдохновения или источника для анализа данных. Обе статьи развязывают руки гиганским компаниям, которые имеют возможность неограниченно эксплуатировать создателей, а также задерживать научные исследования как им заблагорассудится:

Согласно финальному тексту, любое интернет-сообщество, платформа или сервис, который существует три или более года, а также зарабатывает 10 000 001 евро и более в год, несет ответственность за то, чтоб ни один пользователь не опубликовал что-либо нарушающее авторские права, даже если это продлится всего одно мгновение.

«Им ставится невозможно трудная задача, — уверяет EFF, — поскольку на разработку фильтров авторского права придётся выложить сотни миллионов евро. Такие фильтры подвергнут все сообщения жителей ЕС перехвату и произвольной цензуре, если алгоритм из чёрного ящика решит, что их текст, картинки, звуки или видео соответствуют известной работе, защищённой авторским правом. Они являются подарком мошенникам и преступникам, не говоря уже о цензуре, как правительственной, так и частной».

Статья 11, которая позволяет новостным сайтам решать, кто может использовать их истории за плату, также была оставлена в худшем варианте. В окончательном тексте разъясняется, что любая ссылка, которая содержит больше, чем «отдельные слова или очень короткие выдержки» из новостной статьи, это должно лицензироваться, без исключений — в том числе для некоммерческих пользователей, аматорских проектов или даже личных веб-сайтов с рекламой или другими источниками доходов, независимо от величины заработка.

«Посмеют ли члены Европарламента проголосовать за это?» — обращается EFF к тем, от кого зависит дальнейшая судьба Директивы.

Как сообщают журналисты, переговоры по Директиве совсем недавно подошли к концу, и окончательный её текст обсуждался за закрытыми дверями в течение последних месяцев. Участники кампании против принятия Статей 11 и 13, более известных как «налог на ссылки» и «загрузка фильтра», надеялись на ослабление самых сомнительных положений и поддержка их требований со стороны горстки государств-членов ЕС дало некоторую надежду, но соглашение между Францией и Германией в последнюю минуту разрешило спор.

Окончательный текст ещё не опубликован, но депутат Европарламента, член Пиратской партии Германии Юлия Реда пишет: «Всё, что критиковалось, осталось на месте». Крупные технлогические компании, учёные и даже некоторые правообладатели выступили против двух скандальных статей, и ряд представляющих европейскую музыкальную, спортивную и вещательную отрасли, заявляют, что нынешний подход будет иметь «серьезный вред» и риски, оставляя «европейских производителей, дистрибьюторов и создателей в худшем положении».

Юлия Реда, между тем, уверена:

Read the version of the #linktax and #UploadFilters as agreed between Parliament and Council negotiators tonight: https://t.co/lXJ3Jxux5i #Article11 https://t.co/MqMeodQ0xn and #Article13 https://t.co/Uhv10lZeJt We can still stop them in the final vote! #SaveYourInternet pic.twitter.com/lbSpHjwqQE

— Julia Reda (@Senficon) February 13, 2019