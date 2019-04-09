Президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», согласно которому к 2025 году у россиян могут появиться генетические паспорта.

В России до 2025 году планируется ввести генетические паспорта – они будут содержать подробные сведения о здоровье владельца, риски для здоровья и другие особенности организмаhttps://t.co/dYOBqDAlTQ — Такие Дела (@takiedelaru) April 9, 2019

В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений». Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству.

В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».

Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.

Судебно-медицинский паспорт — это набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека, поясняет эксперт. «Обычно такие паспорта создаются для правонарушителей и для людей с опасными профессиями, пожарных и военных. То есть если человек совершит преступление, его будет легко найти и задержать, а если умрет в результате, к примеру, техногенной катастрофы — опознать», — рассказал Ильинский.

Для оформления генетического паспорта, поясняет Ильинский, нужно взять у человека образец генетического материала (например слюны). Обычно образцы берут в государственных лабораториях, аналогичные процедуры в платных клиниках, к примеру тест на отцовство, стоят около 5–6 тыс. рублей, рассказал эксперт.

Паспорт, в котором содержатся подробные сведения о здоровье человека, создать сложнее, стоит он дороже. Для исследования необходимо сдать слюну и кровь, рассказывает Ильинский. Но какие именно данные должен содержать документ, нигде не оговаривается, отмечает он.

Помимо внедрения в стране генетических паспортов к 2025 году должен быть проведен комплексный анализ ситуации в области обеспечения химической и биологической безопасности, выявлены новые химические и биологические угрозы, проведены исследования по выявлению новых и известных патогенов.

Кроме этого, как сказано в указе, должны быть разработаны современные методы обнаружения химических веществ, пополнена и сохранена от «несанкционированного доступа» национальная коллекция патогенных микроорганизмов.

Также будет проведен мониторинг атмосферного воздуха в городах и крупных промышленных центрах России с населением больше 100 тыс. человек.

Напомним, в сентябре прошлого года у обвиняемой в экстремизме 27-летней крымчанки Элины Мамедовой следователи запросили образцы ДНК и голоса, но получили отказ. По мнению защитников Мамедовой, таким образом власти формировали некую базу «экстремистов». В данный момент дело против неё закрыто в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

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