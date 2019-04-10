Россия разрабатывает систему спутников для стран СНГ

Разработчики АО «Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева» рассказали о создании новой спутниковой системы связи со странами СНГ. По их словам, система предоставит услуги голосовой связи в режиме реального времени и обеспечит передачу данных.

В систему входят как минимум три спутника-ретранслятора: находящийся на высокоэллиптической орбите и два — на геостационарной.

Новая система покроет территорию России, часть Европы, Северный Ледовитый океан, арктическое побережье, страны СНГ, включая Казахстан. Планируется, что система будет конкурировать с такими операторами, как Thuraya, Garuda, Inmarsat, которые уже работают на территории Европы, Юго-Восточной Азии и в других регионах.

Другие подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что российская спутниковая система будет доступна не только государственным структурам, но и частным и юридическим лицам.

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