Челябинский Центр «Э» выявляет экстремистов по лайкам

Южноуральская полиция занялась сравнительным анализом постов, публикуемых в паблике «СТОП ГОК (Группа по проблеме Томинского ГОКа)» ВКонтакте, тематика которой посвящена борьбе против запуска Горно-обогатительного комбината в поселке Томино, расположенного в непосредственной близости от Челябинска. Как считает один из активистов движения Сергей Белогорохов, сотрудники Центра «Э» решили привлечь к уголовной ответственности участников группы «за стихи и лайки»:

Действия граждан против незаконного строительства Томинского гока настолько мешают, что решили найти любые причины с… Опубликовано Сергеем Белогороховым Среда, 10 апреля 2019 г.

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Из приведенных скриншотов рапорта «эшников» становится ясно, что в начале февраля некая Заплетина В.Ю. направила правоохранителям заявление «по факту размещения в социальной сети «Вконтакте» материалов, возможно, содержащих признаки экстремизма».

В ходе «осмотра вышеуказанного интернет-ресурса» полицейские обнаружили «текстовые материалы, схожие с текстом материалов», включенных Минюстом в список экстремистских под №1470 «Последние пожелания Иванам» (решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 05.07.2012 г.) и №3932 «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» (решение Асбестовского городского суда Свердловской области от 07.04.2015 г.). Кроме этого, полицейские обратили внимание, что двое активистов прокомментировали и оценили указанные посты, поставив отметки «нравится».

Учитывая вышеизложенное, в прокуратуру было направлено соответствующее обращение с просьбой ограничить доступ к группе «СТОП ГОК | Группа по проблеме Томинского ГОКа» (https://vk.com/stop_gok). На данный момент доступ к странице не ограничивается.

Сотрудники центра «Э» установили, что в действиях модераторов группы «СТОП ГОК» в сосцети «ВКонтакте», есть признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Правда, отмечает следователь, «достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в настоящий момент нет». Поэтому принято решение собирать материалы для сравнительного анализа до 6 августа текущего года.

«СТОП ГОК» — экологическое движение жителей Челябинска против постройки вышеупомянутого комбината. По мнению активистов, ««Русская медная компания» (РМК) без учета мнения челябинцев решила построить горно-обогатительный комбинат», из-за чего возникнет большая опасность загрязнения воздуха, почвы и воды.

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