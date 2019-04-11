Палата представителей США проголосовала за восстановление сетевого нейтралитета

В США Палата представителей приняла законопроект о восстановлении цифрового нейтралитета, который был отменен Федеральной комиссией по связи (FCC) при поддержке Президента Дональда Трампа более года назад. Отмена сетевой нейтральности вызвала протесты в обществе, а также со стороны технологических компаний, вследствие чего появился «Закон о сохранении Интернета», который должен восстановить определенные меры защиты, требующие от интернет-провайдеров одинакового отношения ко всему онлайн-контенту. Операторам снова будет запрещено блокировать, ускорять или замедлять доступ к определенным онлайн-сервисам.

Today, the House of Representatives passed the #SaveTheNet Act, which would give the majority of Americans what they want: strong #NetNeutrality protections. It's time to tell the Senate to follow suit! https://t.co/aTSQx6zpts — EFF (@EFF) April 10, 2019

Принятие законопроекта представляет собой победу демократов, технологических компаний, цифровых правозащитных групп и обществ защиты прав потребителей, которые протестовали против отмены данных правил со стороны FCC. Правда, это можно в каком-то смысле назвать символической победой. Законопроект ещё должен пройти подконтрольный республиканцам Сенат, а также снискать одобрение Президента Трампа.

На днях Белый дом заявил, что он «категорически против» законопроекта, тем самым сигнализируя — Трамп наложит на него вето. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что законопроект был «мертв по прибытии в Сенат».

Все это происходит на фоне юридического противостояния вокруг отмены Net Neutrality. В прошлом году группа технологических компаний, правозащитники почти двух десятков штатов подали в суд на FCC, чтобы оспорить отмену. Аргументы по делу «Mozilla против FCC» были заслушаны в феврале.

Ряд штатов, в том числе Калифорния, Вашингтон и Вермонт, продвинули свои собственные правила сетевого нейтралитета, несмотря на то, что Федеральная комиссия связи США заявляла о своей готовности не допустить, чтобы в штатах продвигались нормы, несовместимые с отменой сетевого нейтралитета. Некоторые согласились не применять свои местные законы в ожидании решения дела Мозиллы.

«Чистый нейтралитет теперь на шаг ближе к тому, чтобы снова стать законом США», — отметил в своем заявлении советник бывшего председателя FCC Том Уилер, являющийся убежденным сторонником сетевого нейтралитета.

Правила сетевого нейтралитета были впервые одобрены FCC в 2015 году, во время президентской каденции Барака Обамы, тем самым гарантируя, что интернет будет открытым и справедливым. FCC во главе с республиканцами проголосовал за отмену такой защитной меры в конце 2017 года, уже после избрания Президентом США Дональда Трампа.

В отсутствие явного запрета на эти действия провайдеры обязаны публично раскрывать информацию о любых случаях блокировки, регулирования или платных приоритетов. Также в этом случае должна оцениваться возможность ведения провайдерами антиконкурентной политики.

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Сетевой нейтралитет (Network Neutrality) — принцип, по которому операторы связи не отдают предпочтения одному виду трафика перед другим (например, желая монетизировать доступ пользователей к мессенджерам или иным онлайн-платформам).

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