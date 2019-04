Палата представителей США проголосовала за восстановление сетевого нейтралитета

В США Палата представителей приняла законопроект о восстановлении цифрового нейтралитета, который был отменен Федеральной комиссией по связи (FCC) при поддержке Президента Дональда Трампа более года назад. Отмена сетевой нейтральности вызвала протесты в обществе, а также со стороны технологических компаний, вследствие чего появился «Закон о сохранении Интернета», который должен восстановить определенные меры защиты, требующие от интернет-провайдеров одинакового отношения ко всему онлайн-контенту. Операторам снова будет запрещено блокировать, ускорять или замедлять доступ к определенным онлайн-сервисам.

Today, the House of Representatives passed the #SaveTheNet Act, which would give the majority of Americans what they want: strong #NetNeutrality protections. It's time to tell the Senate to follow suit! https://t.co/aTSQx6zpts

— EFF (@EFF) April 10, 2019