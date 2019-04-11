Джулиан Ассанж арестован британской полицией

Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет. По сообщению Скотленд-Ярда, вслед за задержанием Ассанж был арестован в связи с запросом на экстрадицию со стороны США. Сам Ассанж ранее заявлял, что его преследование политически мотивировано и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

В СМИ и соцсетях, в том числе и в Твиттере Эдварда Сноудена, появились видеозаписи, на которых видно, как основателя WikiLeaks выводили из посольства.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of—like it or not—award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019

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Как сообщила полиция, ее сотрудников «в дипломатическое представительство пригласил сам посол после того, как эквадорское правительство отозвало предоставление убежища» Ассанжу. Он останется под арестом до того, «как его представят Вестминстерскому мировому суду», отмечается в сообщении. Морено в своем видеообращении отметил, что потребовал от Великобритании гарантий того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где его могут подвергнуть пыткам или смертной казни.

WikiLeaks назвал отказ в предоставлении убежища Ассанжу нарушением международного права со стороны Эквадора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Twitter. «Эквадор незаконно прекратил [предоставление] политического убежища Ассанжу в нарушение международного права», – заявил WikiLeaks.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил власти Эквадора за отказ предоставлять Ассанжу убежище. «Джулиан Ассанж – не герой, никто не выше закона. Он прятался от правды много лет. Спасибо Эквадору и президенту Ленину Морено за ваше сотрудничество для того, чтобы Ассанж ответил перед законом», – написал министр в Twitter.

Julian Assange is no hero and no one is above the law. He has hidden from the truth for years. Thank you Ecuador and President @Lenin Moreno for your cooperation with @foreignoffice to ensure Assange faces justice — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 11, 2019

Президент Эквадора Ленин Морено опубликовал видеообращение в своем «Твиттере», где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище. По словам Морено, основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) April 11, 2019

Москва надеется на соблюдение прав Ассанжа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», – сказал Песков журналистам.

Пришла рассылка по мылу от главы комитета ГД по инфополитике депутата Левина.

Только вслушайтесь — это говорит человек, который одобряет все законы, расширяющие онлайн-цензуру и слежку. Воистину — эпоха двоемыслия! pic.twitter.com/jhx6n0C5JW — Artem Kozlyuk (@kozlyuk) April 11, 2019

Джулиан Ассанж, программист и журналист из Австралии, стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США, а также секретные материалы, касающиеся военных действий США в Ираке и Афганистане. В июне 2012 г. Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и попросил политического убежища. Власти Эквадора удовлетворили его просьбу. С тех пор основатель WikiLeaks ни разу не покидал здание посольства до сегодняшнего дня из-за угрозы задержания.

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