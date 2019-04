Джулиан Ассанж арестован британской полицией

Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет. По сообщению Скотленд-Ярда, вслед за задержанием Ассанж был арестован в связи с запросом на экстрадицию со стороны США. Сам Ассанж ранее заявлял, что его преследование политически мотивировано и может привести к выдаче его в США за публикацию в 2010 году секретных военных документов и дипломатической почты.

В СМИ и соцсетях, в том числе и в Твиттере Эдварда Сноудена, появились видеозаписи, на которых видно, как основателя WikiLeaks выводили из посольства.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of—like it or not—award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP

— Edward Snowden (@Snowden) April 11, 2019