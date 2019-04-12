Вам здесь не Allo

Палата по патентным спорам России (отделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Роспатента) в ответ на жалобу Роскомнадзора признала недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку Allo, изначально зарегистрированному на американскую корпорацию Google, пишет CNews. Палата по патентным спорам России (отделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Роспатента) в ответ на жалобу Роскомнадзора признала недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку Allo, изначально зарегистрированному на американскую корпорацию Google.

По мнению российской компании, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией ее товарных знаков, включающих словесные элементы «Алле»/«Аллё», а также со знаками со словесным элементом «Алло».

Заявитель сообщил, что является крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений, присутствует во всех сегментах рынка, занимает лидирующее положение на российском рынке широкополосного доступа и платного телевидения.

Также он является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей. «Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель ведут однородную деятельность по разработке программного обеспечения и программных приложений устройств на базе ОСAndroid», — говорится в материалах патентного ведомства.

Эксперты Роспатента пришли к выводу, что оба знака ассоциируются друг с другом и являются сходными как по написанию (количество символов, использование одних и тех же букв), так и по произношению (большая часть звуков совпадает).

Результатом анализа стал вывод о сходстве товарных знаков Allo и «Алле» сразу в трех классах Международной классификации товаров и услуг. В первую очередь это класс 9 (оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий), а также классы 38 (телекоммуникации) и 42 (разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения).

Примечательно, что Ростелеком выиграл бой у «мертвого противника» — в марте 2019 года мессенджер Allo прекратил свое существование.

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