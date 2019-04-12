Жителя Омска оштрафовали за нацистскую символику из ролика «Большой разницы»

Первомайский городской суд Омска 11 апреля оштрафовал на тысячу рублей дизайнера Илью Фришмана за публичную демонстрацию нацисткой символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) из-за пародийного ролика Первого канала, опубликованного ВКонтакте.

По словам Фришмана, сотрудники местного Центра «Э» сказали ему, что обнаружили нацистскую символику в видеозаписи на его странице ВКонтакте. Омич добавил этот ролик на свою страницу еще в 2010 году. Это была пародия на сериал «Ликвидация», где все роли игрались от имени персонажей советского телефильма «17 мгновений весны». Скетч был показан в эфире Первого канала в программе «Большая разница». На одежде актеров видны нашивки со свастикой. «Сам сотрудник сказал, что он ничего не может сделать, так как на меня есть заявление», — сказал Фришман:

«Мне попался на глаза ролик, я сохранил запись себе ВКонтакте, даже не выставив на всеобщее обозрение… Я объяснял, что негативно отношусь к любому виду нацизма и фашизма. Я еврей, вся моя семья пострадала от фашистов… Наверное, мои доводы подействовали, но только на размер наказания — суд назначил штраф 1000 рублей. Услышав решение, я не выдержал и крикнул: «Да здравствует наш суд, самый справедливый и гуманный в мире», на что секретарь суда сказала, что судья поставлен в такие условия — закон на первом месте. Хотя мы все знаем, что в цивилизованных странах судьи разбираются в тонкостях дела и даже отменяют наказание. А у нас, выходит, они в роли палачей, есть обвинение, есть факт, даже неважно, насколько он абсурдный, значит, наказание неминуемо? Действительно, большая разница…»

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Илья Фришман – известный в Омске дизайнер, работал в одном из самых престижных в мире рекламных агентств McCANN, три года прожил в Израиле, имеет двойное гражданство. Кто написал на него заявление, он не понял, говорит, что занимается только своим делом, политикой интересуется постольку-поскольку.

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