16.04.2019
Facebook и Twitter дано 9 месяцев на локализацию данных россиян
Иностранным интернет-гигантам Роскомнадзором поставлен новый дедлайн для того, чтобы начать исполнять закон о переносе данных российских пользователей на территорию РФ

9 mes_Fb and Twi

Роскомнадзор надеется, что до блокировки Twitter и Facebook, которые оштрафованы за отказ в локализации персональных данных россиян, не дойдет, у компаний есть еще 9 месяцев на исполнение закона, заявил глава ведомства Александр Жаров:

«Давайте есть слона по частям. Суд состоялся, компании оштрафованы. В настоящее время им предоставлено время для того, чтобы выполнить требования законодательства Российской Федерации».

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Напомним, Таганский районный суд Москвы по иску Роскомнадзора оштрафовал Twitter на 3 000 рублей в начале апреля текущего года. На ту же сумму за непредоставление данных о локализации своих дата-центров в РФ примерно через неделю был оштрафован Facebook.

В начале марта создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компании не будут хранить данные в тех странах, которые «нарушают права человека». Сервисы долларового миллиардера готовы к блокировкам на территории этих стран.

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