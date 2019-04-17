Суд подтвердил штраф за мемы архангельскому пенсионеру

Северодвинский городской суд Архангельской области оставил без изменения решение мирового суда, наказавшего местного жителя Анатолия Казиханова за публикацию атеистических мемов. Активист был оштрафован на 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной атрибутики). Теперь юристы правозащитного центра «Мемориал» рассматривают возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Анатолий Казиханов — 63-летний активист из Северодвинска. В соцсетях пишет про себя: «Атеист, рационалист, скептик».

Ранее, в конце февраля текущего года мировой судья Северодвинска Олеся Кулакова оштрафовала Казиханова на 15 тыс. руб. за нарушение части 2 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Умышленное публичное осквернение религиозной атрибутики»). Поводом для штрафа стали сатирические картинки (мемы), на которых были изображены иконы, верующие и патриарх Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл.

В материалах дела, которое рассматривал суд, содержалось около 30 публикаций Казиханова, в том числе репостов из паблика «Атеист», которые обнаружил сотрудник регионального УФСБ еще в августе 2018 года. В их числе были: фотография мужчин в священническом облачении с подписью «Здоровые мужики, а кормятся на бабулькины пенсии»; фото школьного кабинета с иконами на партах и подписью «1 сентября все школьники РФ получат от руководства страны новейшие планшеты из Сколково»; изображение патриарха Кирилла с угрозой «Я тебя по IP вычислю!»; мем, в котором фотографию иконы сопровождает подпись о «грязном стекле».

«С нашей точки зрения, — отмечает информационно-аналитический центр «Сова», — размещение в сети грубых атеистических картинок и текстов само по себе не должно трактоваться как осквернение предметов религиозного почитания, поскольку публикация фотоколлажей вообще не предполагает никаких активных действий с этими предметами. Отметим также, что понятие «осквернение» в законодательстве никак не определено».

.

.