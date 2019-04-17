17.04.2019
Суд подтвердил штраф за мемы архангельскому пенсионеру
Причиной возбуждения административного дела против Анатолия Казиханова стала публикация атеистических сатирических картинок, в том числе за популярную картинку «Я тебя по IP вычислю!»

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Северодвинский городской суд Архангельской области оставил без изменения решение мирового суда, наказавшего местного жителя Анатолия Казиханова за публикацию атеистических мемов. Активист был оштрафован на 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной атрибутики). Теперь юристы правозащитного центра «Мемориал» рассматривают возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Анатолий Казиханов — 63-летний активист из Северодвинска. В соцсетях пишет про себя: «Атеист, рационалист, скептик».

Ранее, в конце февраля текущего года мировой судья Северодвинска Олеся Кулакова оштрафовала Казиханова на 15 тыс. руб. за нарушение части 2 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Умышленное публичное осквернение религиозной атрибутики»). Поводом для штрафа стали сатирические картинки (мемы), на которых были изображены иконы, верующие и патриарх Русской православной церкви Московского патриархата Кирилл.

В материалах дела, которое рассматривал суд, содержалось около 30 публикаций Казиханова, в том числе репостов из паблика «Атеист», которые обнаружил сотрудник регионального УФСБ еще в августе 2018 года. В их числе были: фотография мужчин в священническом облачении с подписью «Здоровые мужики, а кормятся на бабулькины пенсии»; фото школьного кабинета с иконами на партах и подписью «1 сентября все школьники РФ получат от руководства страны новейшие планшеты из Сколково»; изображение патриарха Кирилла с угрозой «Я тебя по IP вычислю!»; мем, в котором фотографию иконы сопровождает подпись о «грязном стекле».

«С нашей точки зрения, — отмечает информационно-аналитический центр «Сова», — размещение в сети грубых атеистических картинок и текстов само по себе не должно трактоваться как осквернение предметов религиозного почитания, поскольку публикация фотоколлажей вообще не предполагает никаких активных действий с этими предметами. Отметим также, что понятие «осквернение» в законодательстве никак не определено».

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