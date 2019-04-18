Правительство: запрет продаж sim-карт в Сети нуждается в доработке

Российский кабмин поддерживает законопроект №613728-7 «О внесении изменений в статью 44 Федерального закона «О связи» (в части уточнения порядка оказания услуг связи)», запрещающий распространение sim-карт в интернете и их передачу третьим лицам без уведомления оператора, при условии его доработки. В частности, предлагается уточнить, что подразумевается под запретом на передачу sim-карт третьим лицам, чтобы закон не привел к возникновению правовой неопределенности. В отзыве Правительства говорится:

«Необходимо отметить, что принятие законопроекта может повлечь возникновение правовой неопределенности, поскольку не представляется возможным точно определить, что понимается под «распространением» идентификационных модулей, чем это отличается от «передачи» таких модулей «третьим лицам», а также будет ли распространяться вводимый запрет на абонентов при передаче ими идентификационных модулей в составе пользовательского оборудования иным лицам, например, членам семьи, для оказания им услуг связи».

.

Документ был направлен в Госдуму за подписью вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко.

В заключении также отмечается, что необходимо внести поправки и предусмотреть запрет на распространение sim-карт без заключения договора об оказании услуг связи с учетом того, что еще в мае 2017 года парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы за распространение sim-карт без заключения договора неуполномоченным лицом.

«В связи с изложенным правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в отзыве.

В свою очередь автор законопроекта, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова сообщила, что законопроект будет доработан с учетом высказанных правительством замечаний. «Мы подготовим поправки ко второму чтению законопроекта», — сказала она.

Бокова внесла в Госдуму законопроект в декабре 2018 года. Документом предлагается дополнить статью 44 («Оказание услуг связи») федерального закона «О связи» положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных sim-карт, в том числе с использованием сети Интернет, либо передачу sim-карт фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством.

Согласно документу, пользователь sim-карты, который передал ее третьему лицу, но не уведомил об этом оператора связи, будет нести ответственность, в частности, за телефонный терроризм, даже если звонок совершил другой человек.

.



.