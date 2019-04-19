В Госдуме предложили передавать аккаунты в соцсетях по наследству

В Госдуме заявили, что необходимо узаконить права россиян на владение аккаунтами в соцсетях и дать возможность передавать свои профили по наследству или же продавать. Об этом сказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя инициативу Заксобрания Ленинградской области о праве передавать аккаунты по наследству.

«Сегодня многие блогеры капитализировали свои аккаунты в социальных сетях очень прилично, и это, действительно, такой новый цифровой ресурс, цифровой актив, который они хотели бы сохранять долгие годы, а может быть, и десятилетия. Право на аккаунты в социальных сетях — это та часть, которая сегодня отдана рынку, то есть на усмотрение компаний-владельцев. Сегодня можно сделать обезличенные аккаунты, зарегистрировать непонятно кого, и с этих аккаунтов заниматься, в том числе, противоправной деятельностью. Я думаю, что в ближайшее пять лет вот это все уйдет в прошлое, и аккаунты будут персональными, то есть они будут, по аналогии с сим-картой, содержать информацию о конкретном физическом или юридическом лице, которое за этим аккаунтом стоит. Мы к этому идем, и в ближайшее время придем. Когда это произойдет, необходимо будет ввести и новые нормы гражданского права, чтобы вот этот цифровой актив был сохранен так же, как сегодня сохраняется и защищается доменное имя. Когда вы идете регистрируете доменное имя, предоставляете паспортные данные или данные юридического лица. И это доменное имя можно перепродать, и это легальная цифровая экономика», — сказал А.Свинцов.

По его мнению, в ближайшее пять лет порядок регулирования работы социальных сетей и взаимодействия человека со своим профилем претерпит изменения: будет создана законодательная база, которая выведет в правовое поле предпринимательскую деятельность в соцсетях, в частности продажу и распоряжение аккаунтами.

«Вот то, что сегодня происходит в социальных сетях, когда можно купить раскрученный аккаунт на YouTube-канале или в социальной сети — это серый или даже черный рынок, где денежные средства официально практически никак не проходят, это все вне реальной белой экономики, это все в сером поле», — отметил депутат.

Депутат высказал мнение, что в скором времени аккаунты станут персональными и будут работать по аналогии с сим-картами, то есть содержать данные о конкретном физическом лице или же компании, которая за ним стоит.

По мнению Свинцова, в ближайшие пять лет работа социальных сетей будет урегулирована и взаимодействие человека с его профилем претерпит изменения. К примеру, профили можно будет передавать по наследству. Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил внести поправки в Гражданский кодекс, чтобы позволить наследовать аккаунты в социальных сетях наравне с другими предметами интеллектуальной собственности.

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