ЕС создает единую базу биометрических данных

Парламент ЕС проголосовал за создание большой биометрической базы данных, известной как хранилище общей идентичности (Common Identity Repository, CIR). Данная БД соберет записи о более чем 350 миллионах человек и поможет упростить работу сотрудников пограничных и правоохранительных органов ЕС, будет доступна для поиска и позволит отслеживать биометрические данные граждан стран ЕС и не входящих в него государств.

Предполагается, что CIR будет объединять идентификационные записи (имена, даты рождения, номера паспортов и другую идентифицирующую информацию) и биометрические данные (отпечатки пальцев, сканы лица). Доступ к сведениям смогут получать все пограничные и правоохранительные органы. Основное предназначение БД заключается в упрощении работы пограничников и сотрудников органов правопорядка ЕС, которые смогут быстрее осуществлять поиск в единой системе, а не в разрозненных базах данных.

Согласно опубликованному на сайте Европарламента пресс-релизу, в число охватываемых новыми правилами систем войдут Шенгенская информационная система, Eurodac, Визовая информационная система (VIS) и три новые системы: Европейская система криминальных досье на лиц из третьих стран (ECRIS-TCN), Система въезда/выезда (EES) и автоматическая система авторизации въезда в Шенгенскую зону (ETIAS).

После запуска CIR пополнит число крупнейших отслеживающих БД мира наряду с базой данных китайского правительства и индийской биометрической системой Aadhar. В свою очередь, Европейский парламент и Европейский совет пообещали реализовать надлежащие меры для защиты конфиденциальности граждан и контроля доступа к данным правоохранительных органов.

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