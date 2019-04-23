Суд не удовлетворил иск гражданских активистов к ВКонтакте

Смольнинский районный суд г.Санкт-Петербурга вынес решение по исковому заявлению Андрея Бояршинова, Эльвиры Дмитриевой, Алексея Боярова и Михаила Тихонова к ООО «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем канале Telegram.

Истцы требовали взыскать с администрации социальной сети компенсации по 100 тыс. рублей за передачу без их согласия своих персональных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана. Суд в удовлетворении исковых требований отказал в полном объеме.

Ранее в суд на ВКонтакте подавала активистка штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. Она также требовала признать незаконными действия администрации интернет-ресурса по распространению ее персональных данных и передаче их правоохранительным органам. Суд в удовлетворении иска заявительнице также отказал.

«Ноу криминалити, сказал суд — ВКонтакте будет пока продолжать безнаказанно сливать информацию о своих пользователях любым силовым органам вне зависимости от наличия к тому оснований. Никаких обвинений никому из истцов не предъявлялось, запрос об их активности в соцсети был связан исключительно с протестной общественно политической деятельностью как сторонников Алексея Навального. Решение суда будет обжаловано в вышестоящие инстанции», — сообщил в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

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