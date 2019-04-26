На МТС подали в суд из-за взлома Telegram-аккаунта

Исследователь правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал иск в Тверской районный суд Москвы к оператору МТС. В 2016 году неизвестный получил доступ к аккаунту оппозиционного активиста в Telegram, хотя сам он не получал от оператора sms с кодом доступа.

О подаче иска с требованием взыскать с МТС 1 руб. морального вреда сообщил адвокат Олега Козловского, юрист международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов. Документ направлен в суд по почте 25 апреля. Иск господина Козловского касается несанкционированного доступа неизвестного к его аккаунту в мессенджере Telegram в 2016 году.

В ночь на 29 апреля три года назад у Олега Козловского на два часа были отключены услуги доставки СМС и доступа в интернет, хотя сам абонент не обращался с такой просьбой к своему оператору МТС, утверждает истец. Именно в этот промежуток времени некто смог зайти в его аккаунт, по поводу чего Козловский, на тот момент сотрудник НКО «Образ будущего», позднее обратился в правоохранительные органы.

Как пояснил Ильнур Шарапов, в январе 2018 года был получен окончательный отказ в возбуждении уголовного дела. Недавно юрист и истец получили доступ к материалам, в которых, помимо заявления Олега Козловского, было объяснение МТС — ответ на вопрос следователя, что произошло.

Как следует из объяснения оператора, 29 апреля 2016 года в отношении абонентов МТС были зарегистрированы «несанкционированные запросы», в связи с чем сотрудники оператора сделали вывод о совершении атаки на них из внешней сети. В связи с этим якобы и были отключены услуги передачи данных и СМС для Олега Козловского.

«Всю ответственность возложили на ноунейм сотрудника, который якобы уволился по собственному желанию. Больше года компания вместе со следователем СКР скрывали материалы проверки», — комментирует случай Козловского в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

МТС заявила, что оператор всё-таки отключал доставку сообщений на номер активиста Козловского, который в апреле 2016 года заявил о взломе своего Telegram-аккаунта. Тогда компания утверждала, что никаких ограничений она не накладывалаhttps://t.co/mTqyolHuri — TJ (@tjournal) April 26, 2019

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