«Новая Газета» обжалует решение суда об удалении «порочащей ФСБ» статьи

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ к «Новой газете» о защите деловой репутации из-за статей о пытках задержанного в Магнитогорске после взрыва в многоэтажке, который обвинили в них сотрудников спецслужбы.

В частности, судья Галина Графова признала информацию в этих публикациях недостоверной и порочащей репутацию ФСБ и обязала газету в течение 10 дней опровергнуть и удалить статьи и страницу электронной версии выпуска газеты, в которой был опубликован один из спорных материалов. При этом в «Новой газете» отмечали, что у нее нет технической возможности удалить только одну страницу и придется удалять весь выпуск в электронной версии.

В суде юрист «Новой газеты» Екатерина Седова сказала о готовности заключить мировое соглашение, однако истец отказался от этого.

Поводом для иска стали две публикации. Статья, в которой приведен рассказ жены гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного в Магнитогорске в январе. По словам Халимы Зайнабидиновой, ее мужа пытали сотрудники ФСБ, требуя признать вину в причастности к взрыву в жилом доме в Магнитогорске, который произошел 31 декабря 2018 года. Вторая публикация — новость о сообщении прокуратуры о том, что Зайнабидинов отказался от своих слов о пытках.

В иске к «Новой газете» и ее журналисту Ивану Жилину ФСБ просила признать порочащими цитаты супруги задержанного с описанием пыток.

Издание будет обжаловать решение суда, о чем сообщается в официальном Twitter «Новой»:

«Новая газета» проиграла суд с ФСБ. Будем обжаловать это решениеhttps://t.co/T397keEJfL — Новая Газета (@novaya_gazeta) 26 квітня 2019 р.

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